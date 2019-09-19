Банк Англии ожидаемо не стал менять параметры монетарной политики. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.75%, объем покупки активов в год 435 млрд. фунтов. В сопроводительном заявлении английский ЦБ отметил, что темпы роста и инфляция снизились, внутренний спрос слабый, экономика страдает из-за торговых войн и неопределенности с Brexit.

Все свои возможные действия Банк Англии связал с процессом выхода Британии из Европейского Союза. Если британским политическим властям не удастся договориться с ЕС о процедуре выхода и начнется так называемый “жесткий” Brexit, то в этом случае есть серьезный риск экономического спада. Банк Англии в этих условиях вынужден будет принимать меры к стимулированию экономики, но решения будут приниматься не автоматически, а в зависимости от сложившихся условий.

Вариант повышения ставок остается только при сценарии “мягкого” Brexit. В обоих вариантах в Банке Англии ждут снижения инфляции из-за низкого внутреннего спроса. О плохом спросе сегодня свидетельствовали данные по розничным продажам за август, которые показали снижение объема продаж на 0.3%. Вчера выходила статистика по потребительской инфляции, в августе индекс CPI в годовом пересчете снизился до 1.7%, о чем Банк Англии и сказал в своем заявлении.

Реакция на валютном рынке была незначительной. Британский фунт, упав к доллару на 0.4% после выхода статистики по розничным продажам, после решения британского ЦБ даже начал расти. Игроки понимают, что сейчас судьба британской экономики и монетарной политики решается не в Банке Англии, а на Даунинг-стрит 10.