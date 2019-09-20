По данным обзора банковского сектора ЦБ, в августе российские банки показали балансовую прибыль в размере 176,1 млрд руб. (против 173,3 млрд руб. в июле), при этом отчисления в резервы составили 54,6 млрд руб., а просроченная задолженность почти не изменилась. В целом с начала года (за 8 М) банковский сектор получил прибыль 1,35 трлн руб., что соответствует значению, полученному за весь прошлый год. Как отмечает ЦБ РФ, такой рост прибыли обусловлен техническим высвобождением резервов в рамках сближения с МСФО 9: в 2018 г. в резервы на возможные потери было направлено 873 млрд руб. (прибыль — 1,34 трлн руб.), а за 6М 2019 г. — всего 178 млрд руб. (прибыль — 1 трлн руб.).

Однако прибыль, которая учитывается в собственных средствах, считается все еще по старым стандартам (стоит отметить, что собственные средства с начала года почти не изменились). Восстановление достаточности капитала в августе (на 50 б.п. до 12,3% по Н1.0) стало следствием произошедшего существенного увеличения собственных средств в июле на 352,5 млрд руб. за счет наращивания уставного капитала (вливание ЦБ РФ в капитал банка МИБ на 129 млрд руб.) и учета прибыли.

Почему переход к МСФО 9 привел к неожиданному роспуску резервов?

В настоящий момент регулирование банковского сектора в РФ находится в стадии глубокого реформатирования как вследствие изменения МСФО, так и «отставания» в некоторых случаях (малые или средние банки с российскими собственниками) РСБУ от МСФО. В этом году ЦБ РФ в своих отчетах стал указывать параллельно два набора показателей, рассчитываемых по старым стандартам, и справочно по новым. Изначально оценивалось, что сближение с МСФО 9 потребует заметного досоздания резервов (в среднем от 30% до 50%, а для малого и среднего бизнеса ближе к верхней границе), однако, по факту, как видно из обзоров по банковскому сектору, расчет резервов у большинства банков оказался существенно ниже значений по действующим правилам (на 630 млрд руб. по сектору).

Насколько мы понимаем, снижение резервов связано с оценкой ожидаемых (expected) потерь по финансовым активам (в частности, кредитам), а не понесенных (incurred) потерь. Например, по РСБУ непредоставление отчетности в срок от заемщика является безусловным фактором для увеличения резервов по кредиту, а в МСФО — это лишь один из факторов, который может и не привести к доначислению резервов. По МСФО при первичной выдаче кредита резерв не нужно начислять. При этом метод расчета ожидаемых потерь в российском регулировании пока не стандартизирован (в Положении 254-П даже не определены понятия PD, LGD, EAD, EL), да и в МСФО 9 не определяются конкретные методы, т.е. каждый банк самостоятельно выбирает тот метод расчета, который ему удобен. В этой связи ЦБ РФ предстоит совершить большую работу в части регулирования (создание нормативной базы с учетом российской специфики, проведение валидации и последующего надзора), чтобы результатом сближения с МСФО стало повышение стабильности банковского сектора.

Банки поддержали рубль в ущерб запасу валютной ликвидности

Оттока клиентских средств не произошло…

В валютной части баланса в августе на счета юрлиц (без учета Минфина) пришло 1,7 млрд долл. (против оттока 1,8 млрд долл. в июле и 8 млрд долл. в июне), при этом со счетов физлиц ушло 1,1 млрд долл. Поскольку большая часть средств юрлиц поступила на расчетные счета, валютная ликвидность банковского сектора от этого ухудшилась, при этом валютная задолженность перед Минфином увеличилась на 0,2 млрд долл. до 0,5 млрд долл. Из корпоративного кредитования было высвобождено 0,4 млрд долл. и еще 0,4 млрд долл. из кредитования финансовых организаций-резидентов. Таким образом, оттока валюты по кредитно-депозитным операциям из банковского сектора в августе не произошло, несмотря на низкое сальдо счета текущих операций и продолжающиеся покупки валюты в рамках бюджетного правила.

… однако банки сократили запас ликвидных валютных активов, что оказало поддержку рублю

По каким-то причинам банки сократили остатки на счетах в банкахнерезидентах на 5 млрд долл. (оттока средств из обязательств не наблюдалось), что привело к сокращению высоколиквидных валютных активов, при этом накопленный избыток снизился на 6,4 млрд долл. до 12,1 млрд долл. Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банковнерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе. Напомним, что в декабре прошлого года банки, напротив, покупали валюту на споте (дедолларизация кредитного портфеля высвободила лимиты на ОВП) в ожидании оттока клиентских средств в случае санкций (этот риск не реализовался). Еще один месяц такого сокращения запаса ликвидности и негативный эффект может проявиться на курсе рубля (более выраженное ослабление, чем наблюдалось ранее в этом году) и/или стоимости валютной ликвидности. Однако пока (с начала сентября) запас по сектору сохраняется, о чем свидетельствует объем (1,5 млрд долл.) валюты, размещаемый через своп в Казначействе РФ.

Бурное кредитование при одновременном быстром росте долга перед Казначейством

В рублевой части баланса наблюдался отток средств со счетов юрлиц (без Минфина) в размере 160 млрд руб., который был компенсирован поступлениями на счета физлиц, составившими 184 млрд руб. Значительный прирост произошел в кредитовании как в корпоративном (+241 млрд руб.), так и розничном (+301 млрд руб.). Возможно, в корпоративное рублевое кредитование банки направили часть избытка валютной ликвидности. Ускорение в рознице обусловлено предстоящим ужесточением регулирования потребительского кредитования (включения комиссий и страховки, связанных с кредитом, в ПСК, а также привязки RW к долговой нагрузке заемщика, при этом остается открытым вопрос, на основании каких документов банки должны рассчитывать доход заемщика).

Для покрытия возникшего дефицита по кредитно-депозитным операциям банкам пришлось нарастить долг перед Минфином на 540 млрд руб. до 2,97 трлн руб. Как видно из значительной разницы между приростами вкладов и розничных кредитов, долговая нагрузка населения продолжает увеличиваться. Такой быстрый рост розничного кредитования при стагнации оборота розничной торговли (+0,8% г./г. в августе) свидетельствует об ухудшении финансового положения населения, что означает накопление кредитного риска.