Объем остатков свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ за прошедшую неделю немного увеличился, составив на утро 23 сентября 2,69 трлн руб. Пополнение средств на корсчетах произошло за счет того, что даже несмотря на первые налоговые платежи, бюджетный канал обеспечивал нетто-приток ликвидности (+107,1 млрд руб.) в банковскую систему.

Кроме того, дополнительный приток средств на счета банков в ЦБ наблюдался и из других источников: по каналу наличных денег, операциям РЕПО с Федеральным казначейством и традиционно через покупки валюты ЦБ для Минфина. В совокупности нетто-приток ликвидности по данным направлениям составил 216 млрд руб., что вместе с притоком средств по бюджетному каналу не только позволило банкам безболезненно осуществить уплату страховых взносов, но и сократить на 50 млрд руб. задолженность по депозитам перед Росказначейством. Также кредитные организации увеличили объем средств, размещенных на депозитах в ЦБ, за счет чего показатель профицита ликвидности увеличился за неделю до 3,4 трлн руб. Ставка MosPrime o/n в подобных условиях практически не менялась, оставаясь на уровне ключевой ставки Банка России.

В предстоящую среду пройдут основные налоговые платежи в виде уплаты НДПИ, акцизов и НДС. Совокупный отток ликвидности в рамках данного события может превысить 1 трлн руб. Кроме того, в следующий понедельник ожидаются финальные налоговые платежи в виде уплаты налога на прибыль, однако, вероятнее всего, банки начнут перечисления уже в конце текущей недели. На сегодняшний день банки располагают комфортным запасом ликвидности для проведения платежей, кроме того кредитные организации могут забрать часть средств с недельных депозитов ЦБ или воспользоваться операциями рефинансирования с Федеральным казначейством.

Мы ожидаем, что рост ставки MosPrime o/n в дни пиковых выплат в среднем не превысит диапазона 7,15-7,20% годовых и будет обусловлен усилением спроса на ликвидность лишь со стороны отдельных игроков.