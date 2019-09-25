В середине недели рубль возвращается к уровням 64,2-64,3 на фоне возросших политических рисков. По нашим оценкам, в ближайшей перспективе рубль может продолжить умеренное ослабление, однако американские политические коллизии вряд ли станут основным драйвером данного движения.

В среду мы наблюдаем за усилением давления на аппетиты к покупке риска, что отражается в снижении как американского фондового рынка, так и котировок широкой группы рисковых активов, включая нефтяные цены. Поводом для данных движений на рынке стали комментарии представителя демократической партии США о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. В свою очередь хотим заметить, что вероятность того, что данный процесс закончится реальным отрешением Трампа от должности президента, оценивается нами как крайне малая. Более того, позиции главного оппонента Трампа в будущей президентской гонке, Джо Байдена, по нашим оценкам, могут пострадать от расследования в рамках импичмента в большей мере, нежели позиции текущего главы Белого Дома.

Данные предположения допускаются нами с учетом весьма «слабого» повода для начала процедуры отрешения Трампа от власти. В то же время в ходе расследования могут открыться различные неприятные «особенности», связанные с кейсом компании Burisma Holdings, в которой ранее работал сын Джо Байдена.

В результате в перспективе ближайших недель рынок весьма быстро может разочароваться в «серьезности» обвинений Трампа, что поспособствует нормализации политических рисков и восстановлению рыночных аппетитов. Если события будут реализовываться в данном ключе, то мы ожидаем возвращения американских рынков к умеренному росту, а также движения нефтяных цен в диапазон $63-66.

Тем не менее мы не ожидаем, что рублю удастся стать активным бенефициаром возможного возвращения оптимизма в настроениях рынка. В российской валюте, вероятно, будет преобладать сезонная склонность к сдержанному ослаблению как в ближайшие дни, так и в осенней перспективе.

В результате до конца недели ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,8-64,6.