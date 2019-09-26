Вчера российский рынок предсказуемо начал торги с негативной динамики из-за снижения аппетита к риску, откликаясь на политические трения в Соединенных Штатах (похожая реакция наблюдалась на всех мировых площадках). Нефть тоже продолжила дешеветь, упав к вечеру ниже 62 долл./барр. В результате российский рубль с самого открытия ослабевал и за основную торговую сессию потерял почти 0,6%. К моменту выхода Минфина на первичный рынок доходности ОФЗ выросли на 1–3 б.п., но уже результаты первого аукциона изменили картину в сегменте рублевого госдолга. ■ Сначала были предложены ОФЗ 26229 с погашением в 2025 г. Спрос достиг почти 85 млрд руб., такого высокого интереса к бумагам с постоянным купоном мы не видели как раз с предыдущего безлимитного аукциона в начале июня. Однако, несмотря на ажиотаж, облигаций было продано на 17,3 млрд руб., хотя и с дисконтом в 1 б.п. ко вторичному рынку: доходность по цене отсечения была установлена в размере 6,9% годовых. Кроме того, судя по структуре заявок, более половины размещенного объема ушло одному участнику.

После неожиданно удачного аукциона по выпуску с постоянным купоном интерес покупателей вернулся на вторичный рынок, и ОФЗ начали отыгрывать понесенные до полудня потери. Отметим: высокий спрос и доразмещение ОФЗ 26229 с дисконтом оказались для нас полной неожиданностью. Такой исход трудно было спрогнозировать исходя из настроений инвесторов перед началом аукционов. ■ Спрос на флоатер ОФЗ 24020 с погашением в июле 2022 г. был высоким, почти 166 млрд руб. Однако продано бумаг было в одиннадцать раз меньше, всего на 15 млрд руб. Цена отсечения составила 100,31% от номинала, что соответствовало уровню вторичного рынка.

Таким образом, вчера Минфин занял 32,4 млрд руб., проведя два безлимитных аукциона, спрос на которых совокупно превысил 250 млрд руб. Тем не менее план на 3 кв. 2019 г. выполнен не полностью: было продано ОФЗ на 261 млрд руб. из запланированных 300 млрд руб., хотя, как мы видим, объем спроса на вчерашних аукционах вполне позволял его выполнить. С начала года было доразмещено гособлигаций на 1,66 трлн руб. По нашим расчетам, это означает, что для выполнения годового плана объем размещения в 4 кв. должен составить почти 470 млрд руб. Мы полагаем, что пока Минфин не планирует полностью возвращаться к практике безлимитных аукционов, однако финансовое ведомство продемонстрировало, что в любой момент может это сделать. К тому же в последнем квартале нынешнего года необходимость в безлимитных аукционах, судя по всему, будет более острой.