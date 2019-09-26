"Газпром" и X5 растут на корпоративных новостях
Индекс Мосбиржи подрастает на фоне высказываний Трампа, что торговое соглашение с КНР может быть заключено раньше, чем все предполагают, хотя, с другой стороны, информация о переговорах волатильна и противоречива, чтобы делать окончательные выводы. Новости о запуске процедуры импичмента против Трампа подтачивают переговорную позицию США, и нынешнему президенту надо спешить с заключением сделки, чтобы получить предвыборные козыри.
Лучше рынка сегодня смотрятся акции Газпрома и X5 на корпоративных новостях. Так, стало известно, что бизнесмен Аркадий Ротенберг может продать «Стройгазмонтаж» — крупнейшего подрядчика Газпрома. По мнению ряда инвесторов это может в конце концов это может привести к снижению программы капитальных вложений газовой компании. Х5 объявила о трансформации формата «Карусели», что, по мнению инвесторов, повысит интегральную эффективность бизнеса.
Трансформация «Карусели» будет происходить в течение двух лет:
основываясь на успешных пилотных проектах, 34 гипермаркета «Карусель» (8 арендованных и 26 собственных) трансформируют в супермаркеты большого формата и передадут в управление «Перекрёстку». Этот процесс планируется завершить к началу 2021 года;
20 гипермаркетов «Карусель» (все арендованные) закроют к 2022 году;
37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат работать под брендом «Карусель», пока менеджмент пилотирует различные улучшения и анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия.
23 октября состоится день инвестора X5 в Лондоне, на котором вероятно будет представлен апдейт стратегии компании.
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