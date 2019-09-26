К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы, после отрицательного начала сессии, вышли в плюс ввиду некоторого улучшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск вырос на 0,64% до 2777,96 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,63%, до 1362,48 пункта.

Рубль к середине сессии ослаб против доллара и был стабилен к евро. Доллар оставался чуть выше 64 руб, а евро – выше 70 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали котировки Россетей (+3,29%), а также бумаги ИнтерРАО (+2,15%). Акции Магнита подорожали на 1,63%. В лидерах снижения были привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-5,25% и —4,53% соответственно), которые упали после дивидендной отсечки.

Акции Магнита с технической точки зрения стремятся к важному краткосрочному сопротивлению 3615 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление выше которого откроет дорогу к максимуму сентября 3705 руб. Вероятность такого сценария на данный момент можно оценить как умеренную – ADX говорит о затухании нисходящего тренда, который пока не сменился на противоположный. Открывать краткосрочные “длинные” позиции до закрепления выше 3615 руб было бы опасно.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня складывается неоднозначный. Нефтяные цены остаются в небольшом минусе, теряя менее 0,5% на фоне опасений в отношении замедления мирового спроса. Кроме того, последние данные показали увеличение запасов “черного золота” и бензина в США на прошлой неделе в условиях рекордно высокой нефтедобычи. В связи с этим нефтяные котировки остаются под краткосрочным давлением.

Торги на биржах Европы проходят в умеренно пессимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгового дня в РФ упал примерно на 0,5%. Некоторую тревожность в регионе вызвали новости о досрочной отставке члена правления ЕЦБ от Германии Сабины Лаутеншлагер. Не исключено, что отставка связана с несогласием относительно решения центробанка возобновить программу количественного смягчения. Возможно, произошедшее прокомментирует глава ЕЦБ в рамках своего выступления в четверг. Статистика при этом показала увеличение индекса потребительского доверия Германии Gfk в октябре с 9,7 до 9,9 пункта (ожидалось 9,7 пункта).

Фьючерс на индекс S&P500 прибавляет около 0,1% после нисходящей динамики в начале российской сессии. Инвесторы в четверг обратят внимание на выступления представителей ФРС, а также окончательные данные по изменению ВВП США во 2-м квартале.

События дня:

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)

• окончательный ВВП США во 2-м кв (15.30 мск)

• выступление главы ЕЦБ Марио Драги (16.30 мск)

• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в августе (17.00 мск)

• выступление ряда представителей ФРС (в течение дня)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились выйти в плюс и поднялись к ближайшим сопротивлениям (2780 и 1360 пунктов), способность удержать которые по итогам дня служила бы позитивным для “быков” сигналом. На фондовые площадки начинает возвращаться краткосрочный оптимизм. Все внимание в четверг – на выступления представителей центробанков, макроэкономические данные и торговые новости.