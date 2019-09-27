На неделе состоялась очередная презентация Amazon. Событие это привлекло внимания меньше, чем ежегодное мероприятие Apple. При этом Amazon ведёт не менее масштабный и технологичный бизнес, чем компания, основанная Стивом Джобсом.

На презентации Amazon представила массу новых устройств со встроенным помощником Alexa, который за 0,99 долл. готов заговорить голосом Самуэля Л.Джексона. Искусственный интеллект получили микроволновки, звуковые колонки, наушники и много чего ещё. В той части ассортимента, которая пересекается с продукцией Apple, компания Безоса выставила более низкие ценники, позиционируя свои товары как доступные широкому кругу потребителей, тогда как Apple всегда отличалась некой премиальностью.

Amazon, очевидно, делает ставку на создание целой экосистемы, которая окружает потребителя всеми сервисами и продуктами, которые только могут понадобиться. По классификации S&P акция AMZN входит в сектор циклических товаров наряду с ритейлерами разного профиля, производителями авто и сетями закусочных.

Будучи третьей по величине компанией в мире с капитализацией около 900 млрд долл., Amazon давно вышла за пределы изначального бизнеса – онлайн-торговли, где ранее ей приходилось конкурировать с eBay. Сейчас Amazon борется с традиционными ритейлерами вроде Walmart и Target, снимает собственные фильмы, конкурируя с Netflix и AT&T, разрабатывает разные гаджеты, как Apple, предоставляет услуги облачного хранения данных, тесня Oracle и Microsoft.

Корпорации явно тесно в отведённых ей рамках. Технологический гигант выстраивает связь: онлайн-торговля – облачные сервисы – искусственный интеллект – оборудование и устройства для поддержания инфраструктуры – собственные устройства (умные колонки Alexa и т.п.) – сведение всего в единое целое (умный дом/город).

Имеет место и географическая экспансия. Amazon делает ставку на растущую индийскую экономику, приобретая долю в местном ритейлере, как это годом ранее сделал Walmart. В разных регионах мира Amazon строит логистические центры (пример – Европа и Израиль), чтобы ускорить доставку товаров. Летом логистическая фирма FedEx разорвала контракт с AMZN и теперь, по данным Rakuten Intelligence, каждая вторая доставка последней мили в Соединённых Штатах осуществляется компанией Безоса.

Amazon норовит подменить собой понятия рынка и экономики. И здесь начинаются проблемы. Ни одна компания сопоставимых размеров, не считая Procter & Gamble, не стоит так дорого. Отношение капитализации к чистой прибыли AMZN превышает 70 раз, тогда как в среднем по рынку оно около 20. Ни один ритейлер, поставщик облачных сервисов, производитель гаджетов и ни одна служба доставки не стоит так дорого, как Amazon. Можно сказать, что это плата за диверсифицированный и устойчивый бизнес, но факт остаётся фактом.