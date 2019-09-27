Курс рубля на завершающейся рабочей неделе преимущественно снижался против доллара и в меньшей степени – к евро из-за его ослабления на форексе ниже ключевой отметки 1,1 доллара. При этом основные резервные валюты в первой половине недели оставались около многомесячных минимумов 63,61 рубля и 69,92 рубля соответственно. Однако затем к завершению недели рубль все же ушел вниз.

Факторами динамики курса российской валюты был спрос на рублевые активы в рамках пика налогового периода сентября, пришедшегося на неделю. Кроме того, очень высокий интерес инвесторов к ОФЗ также поддерживал курс рубля. Однако рынок нефти закрыл в пятницу гэп, образованный скачком котировок в район 72 долларов за баррель сорта Brent от 16 сентября. Тогда после бомбежки неопознанными дронами нефтяных объектов Саудовской Аравии ее добыча сократилась более чем в 2 раза до 4 с небольшим миллионов баррелей в сутки. Снижение нефтяных котировок оказало давление на курс российской валюты.

В результате доллар вечером в пятницу за неделю повышался примерно на 60 копеек 64,6 рублей, евро — на 15 копеек до 70,7 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась ниже 4 тысяч против 4,15 тысячи неделей ранее.

ДЕФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ ПОДДЕРЖАЛ РУБЛЬ

Рубль начал неделю ростом к доллару и евро, отыгрывая наступление на этой неделе пика налоговых платежей сентября. В прошедшую среду в бюджет уплачивались основные налоговые платежи в виде НДПИ, акцизов и НДС, а совокупный отток ликвидности в рамках данного события превышал 1 триллион рублей, оценивали эксперты.

В то же время, на устойчивость рубля оказывало давление усиливавшееся снижение рынка нефти. Рекордное снижение промышленных показателей еврозоны и Японии вернуло на рынок опасения за перспективы роста мировой экономики, что может отразиться на нефтяном секторе.

Так, индексы деловой активности в промышленности в сентябре, по предварительной оценке, для еврозоны и Германии, крупнейшей экономики Европы, достигли самых низких значений за семь и десять лет соответственно, а тот же показатель в Японии стал минимальным за последние три года.

Тема импичмента президента США Дональда Трампа краткосрочно повысила напряжение и локально надавила на валюты развивающихся рынков, в том числе и на рубль.

Во вторник демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

Однако огромный спрос на рублевые госбумаги, продемонстрированный на аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ, поддержал курс рубля. Так, ведомство на двух безлимитных аукционах в среду разместило гособлигаций на 32,41 миллиарда рублей (по номиналу) при общем спросе более чем в 250 миллиардов.

Впрочем, рынок нефти методично шел вниз, получая сигналы из Садовской Аравии. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что добыча нефти государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco превысила 8 миллионов баррелей в день в рамках восстановления после атаки на ее нефтяные объекты.

Кроме того, СМИ сообщили, что Saudi Aramco восстанавливает мощности добычи нефти с опережением графика примерно на неделю.

Определенную волатильность в динамику курса рубля внесли было сообщения, о том, что США ввели санкции против некоей российской компании, трех граждан РФ и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций против Сирии, создав схему доставки авиационного топлива в страну. В МИДе РФ санкции назвали абсолютно неприемлемыми. Впрочем, игроки быстро поняли мелкий масштаб этих рисков, и рубль вернулся на прежние позиции.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела в усилившемся понижательном тренде против доллара и евро. Завершение в РФ пика налоговых платежей сентября, падающий рынок нефти и сохранение геополитических рисков поддерживают низкий спрос на рисковые активы.

В этих условиях основные резервные валюты попробуют в начале последнего квартала года взять курс на круглые уровни 65 и 71 рубль за доллар и евро соответственно.