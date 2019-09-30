Наблюдательный совет ВТБ (ВЫШЕ РЫНКА) рекомендовал выплатить дивиденды на принадлежащие Минфину привилегированные акции.

Совокупный размер дивидендов составляет 3,8 млрд руб. или 0,000177 руб. на акцию. Это разовые выплаты, связанные с передачей кредитов оборонного сектора в Промсвязьбанк. Банки обязаны передавать и капитал, и эти дивиденды по сути являются способом передачи капитала. ВТБ передал Промсвязьбанку кредиты на сумму примерно 33 млрд руб. в этом году (0,3% совокупного кредитного портфеля) и соответствующий капитал в размере 3,8 млрд руб. (0,06% совокупного капитала ВТБ) будет передан в виде выплаты дивидендов на привилегированные акции.

В то же время регулярная дивидендная политика не должна измениться (исходя из коэффициента дивидендных выплат 50%, мы считаем, что дивидендная доходность составит примерно 9% по обыкновенным акциям ВТБ при текущих уровнях котировок).

Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций ВТБ.