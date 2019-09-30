Промежуточные дивиденды на "префы": обычная дивидендная политика не изменилась
Наблюдательный совет ВТБ (ВЫШЕ РЫНКА) рекомендовал выплатить дивиденды на принадлежащие Минфину привилегированные акции.
Совокупный размер дивидендов составляет 3,8 млрд руб. или 0,000177 руб. на акцию. Это разовые выплаты, связанные с передачей кредитов оборонного сектора в Промсвязьбанк. Банки обязаны передавать и капитал, и эти дивиденды по сути являются способом передачи капитала. ВТБ передал Промсвязьбанку кредиты на сумму примерно 33 млрд руб. в этом году (0,3% совокупного кредитного портфеля) и соответствующий капитал в размере 3,8 млрд руб. (0,06% совокупного капитала ВТБ) будет передан в виде выплаты дивидендов на привилегированные акции.
В то же время регулярная дивидендная политика не должна измениться (исходя из коэффициента дивидендных выплат 50%, мы считаем, что дивидендная доходность составит примерно 9% по обыкновенным акциям ВТБ при текущих уровнях котировок).
Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций ВТБ.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190930/830364701.html