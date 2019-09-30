Сегодня курс единой европейской валюты обновил очередной двухлетний минимум к доллару США. К открытию американской торговой сессии евро потерял около 0.5% и ушел ниже уровня 1.09. Причина снижения – неожиданно очень низкие данные по инфляции за сентябрь во всех основных странах еврозоны. Полностью в дефляционную зону ушла Португалия, там уровень годовой дефляции составил 0.3%. В Испании гармонизированный индекс потребительских цен оказался чуть выше нулевой отметки, плюс 01% г\г. В Италии инфляция упала с 0.5% г\г до 0.3%. Немецкие цифры также оказались ниже ожиданий экспертов, в сентябре всего 0.9% г\г, что намного ниже целей европейского центробанка в 2%.

В понедельник Президент ЕЦБ Марио Драги в интервью Financial Times заявил, что все инструменты центробанка – от процентных ставок до программ по покупке активов – готовы, как выразился Драги, к калибровке. Насколько можно судить, в ЕЦБ будут менять акценты монетарной политики в зависимости от эффективности того или иного инструмента. Однако Драги уходит, решать ключевые вопросы денежно-кредитной политики придется Кристин Лагард.

Ситуация, прямо скажем, непростая. Внутри ЕЦБ раскол на сторонников Драги и тех, кто поддерживает жесткий курс руководителя Бундесбанка Вайдмана. Экономика еврозоны стагнирует: темпы роста упали до нуля, а где-то и ниже; потребительский спрос убит; экспорт страдает из-за торговых войн. Простые монетарные стимулы не работают, и есть большие сомнения, что Кристин Лагард сумеет предложить что-то новое, революционное. Эти сомнения и отражает курс евро на мировом рынке: чем ниже доверие к ЕЦБ, тем ниже курс евро.



