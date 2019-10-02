Вчера Энел Россия объявила об успешном завершении передачи права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС (основных средств и недвижимости) в пользу Сибирской генерирующей компании, которая выплатила Энел Россия 14.7 млрд руб. Сумма несколько меньше ожидавшихся 15 млрд руб., поскольку объем фактических капзатрат Рефтинской ГРЭС за 2019 ниже первоначально планировавшегося. Таким образом, в этом году Энел Россия получила 16.7 млрд руб. и теперь будет эксплуатировать Рефтинскую ГРЭС по договору аренды, который истечет в 2020, после того как Сибирская ГК получит все необходимые одобрения для операционной деятельности. Затем она выплатит Энел Россия 4 млрд руб. При выполнении определенных условий Энел Россия также может в течение пяти лет после закрытия сделки получать дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб.

Наше мнение. Завершение передачи прав собственности знаменует вторую важную веху в сделке по продаже Рефтинской ГРЭС, подчеркивая, что Энел Россия в настоящее время точно следует графику, намеченному в августе, и сейчас снимет электростанцию со своего баланса. Своевременное завершение всех этапов сделки имеет очень важное значение для инвестиционного профиля Энел Россия, поскольку продажа Рефтинской ГРЭС, по нашим оценкам, приведет к снижению EBITDA 2020 компании примерно на 30% (до 12.4 млрд руб.).

Тем не менее, самым сложным с точки зрения финансовых показателей будет 2021 год, когда истечет срок действия ДПМ для двух ПГУ, что приведет к сокращению EBITDA до 7.4 млрд руб. Что касается дивидендов, многое будет зависеть от решения Энел Россия по коэффициенту выплат (сейчас компания использует коэффициент 65% чистой прибыли по МСФО), но если он останется неизменным, и чистая прибыль этого года будет скорректирована на разовые статьи, мы все же сможем увидеть впечатляющую доходность до 16%.

Мы вновь подтверждаем наш тактический рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по бумаге, считая ее заметной «зеленой» историей в 2021+ году, когда начнут действовать ДПМ для ветровых проектов.