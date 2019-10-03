Активность на рынке ОФЗ остается невысокой – кривая госбумаг остается практически без движений: в среду доходность 5-летних госбумаг выросла на 1 б.п. — до 6,78% годовых, 10-летних – осталась на уровне 7,02% годовых. Спрос на 11-летний выпуск ОФЗ 26228 на аукционе также оказался невыразительным – 42,2 млрд. руб., из которых был удовлетворен объем на 21,1 млрд. руб.: несмотря на безлимитный характер аукциона Минфин продолжает взвешенно подходить к объемам размещения.

За последнюю неделю сентября снова зафиксирована нулевая инфляция; в годовом выражении уровень инфляции составил 4%, что соответствует нижней границе сентябрьского прогноза ЦБ на 2019 год (4%-4,5%). До конца года инфляция опустится существенно ниже прогнозных оценок Банка России – до 3,7%. В этом ключе вероятность двух снижений ставки до конца года продолжает расти (наш базовый сценарий – 1 снижение в 2019 г.). Сигналом для второго снижения будет понижение ожиданий ЦБ по инфляции, одновременно со снижением ставки в октябре. Мы сохраняем цель по доходности 10-летних ОФЗ до конца года на уровне 6,75% годовых.

Сдерживающим фактором для ЦБ, на наш взгляд, может быть дальнейший рост волатильности на внешних рынках, что, в частности, сдерживает дальнейший рост котировок ОФЗ. Вместе с тем, при отсутствии сильного негатива доходности ОФЗ начнут отыгрывать замедление инфляции ближе к заседанию регулятора 25 октября.



