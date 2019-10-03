Вчера Росстат подтвердил оценку роста экономики на уровне 0,9% г./г. за 2 кв. 2019 г. и опубликовал структуру ВВП по использованию и производству. Отраслевая структура заметно не изменилась: основное ускорение произошло за счет операций с недвижимым имуществом (на графике входит в позицию «строительство»). По нашим оценкам, порядка 40% добавленной стоимости по этому виду деятельности занимает вмененная рента жилья (услуги аренды, которые собственник жилья как бы оказывает сам себе), и, возможно, именно этот фактор и привел к ускорению цифр по ВВП, что, однако, нельзя объяснить ростом оказания рыночных услуг (т.к. показатель является неденежным).

Гораздо больше внимания привлекает к себе динамика компонент ВВП по использованию. Интересно, что «слабым звеном» во втором квартале выступили не потребительские расходы населения (чего можно было бы ожидать в свете слабеющих доходов), а экспорт (его вклад в рост ВВП составил —5 п.п.).

На наш взгляд, ухудшение динамики экспорта г./г. связано с эффектом высокой базы прошлого года, а также с последствиями загрязнения нефти, поставляемой через нефтепровод «Дружба». При этом, как можно увидеть на графике ниже, снижение экспорта в страны СНГ (в основном в Белоруссию) оказалось весьма значительным (падение более чем на 20% г./г.).

Впрочем, падение экспорта из-за загрязнения нефти оказалось временным, и уже в 3 кв. 2019 г. показатель перейдет к устойчивому росту (так, несмотря на эту просадку, за 7М экспорт нефти уже вырос на 2%). Таким образом, поддержка со стороны внешнего сектора для роста экономики будет восстановлена.

Однако, к сожалению, надеяться на заметное ускорение экономики не стоит до тех пор, пока обещанные властями бюджетные стимулы (траты ФНБ, расходы по нацпроектам) не заработают в полной мере. Пока этого не происходит: траты ФНБ не включены в новый Закон о бюджете, а исполнение Федерального бюджета 2019 г. запаздывает.