Минус, минус, минус… По всему фронту бумаг идут продажи, и лишь редкие зеленые островки встречаются в безбрежном красном море. Так, из всего индекса голубых фишек Dow Jones (DJIA-30) в плюсе завершили вчерашние торги лишь акции компании Johnson & Johnson (JNJ, +1,55%). И то, рост здесь был обеспечен лишь появлением информации о том, что компания урегулировала судебное дело в Огайо в связи с иском по поводу использования в лекарственных препаратах опиоидов.

А вот в индексе S&P500 в плюсе, часто чисто символическом, закрылись акции всего лишь десятка компаний. А если рассматривать отдельные бизнес — сегменты и сектора, то в плюсе по итогам вчерашнего дня оказались лишь акции компаний, занимающихся управлением недвижимостью (REIT’s). Но доля этого сегмента столь мала, что финансовый сектор, куда входят в том числе и REIT’s, все равно по итогам дня понес потери в среднем на 1,7%.

О всеобщем падении свидетельствует также и тот факт, что не удержались под напором продавцов даже те акции, которые чувствовали себя очень хорошо. К этой категории можно отнести акции табачного гиганта Phillip Morris (PM, —2,31%) и акции лидеров рынка «софтдринка» — Coca-Cola (KO, —2,87%) и Pepsi-Cola (PEP, —2,50). Сюда же безусловно надо причислить акции Apple (AAPL, —2,51%), которые до этого уверенно росли 2 дня подряд на фоне позитивного прогноза от аналитиков банка JPMorgan Chase (JPM).

Чем было вызвано это падение? Да, собственно, теми факторами, которые уже давным-давно всем прекрасно известны. Темпы роста мировой экономики замедляются и вот наконец появились признаки этого и в американской экономике. Короче, ничего нового, но вдруг у инвесторов начали открываться глаза на текущую действительность и они шарахнулись от нее подальше. Будет ли продолжение в самые ближайшие дни пока не понятно, но то, что это еще не конец — это точно. Скорее, мы видим начало большого действия под названием «Глобальная коррекция». Как это ни печально, но более чем 10-летний повышательный тренд на американском рынке подходит к своему логическому концу. Нельзя расти бесконечно…

Ожидания рынка 3 октября

Ну что ж — худший старт 4-го квартала, начиная с того страшного и памятного всем октября 2008 года, мы получили. Наверное, испугали всех кого только могли. Но все же октябрь 2019 принципиально отличается от октября 2008. В 2008 все худшее фактически уже случилось — в том числе и банкротство инвестиционных банков Bear Stearns в марте 2008 и Lehman Brothers в сентябре того же года. Экономика уже летела под откос, а ипотечное кредитование «накрывалось медным тазом». Сейчас ничего этого нет, и поэтому слишком уж глобального повода для продаж вроде бы тоже нет.

Но рынок начинает бояться. И на самом деле совершенно правильно делает. И поэтому, с одной стороны, ожидать сейчас панических распродаж все же не стоит, но постепенное усиление продаж со стороны долгосрочных инвесторов безусловно будет нарастать.

Однако процесс этот, скорее всего, будет более гладким и постепенным — с паузами и остановками и даже возможными попытками сходить немного повыше. И сегодня, судя по всему, как раз такой день. Передышка… По крайней мере в первой половине дня на рынке царит вполне благостное настроение и все вчерашние страхи на время забыты. И это несмотря на то, что президент Трамп ввел сегодня новые санкции против европейских товаров, таких как вина, сыры, а также в области самолетостроения. Что по этому поводу можно сказать? Show must go on! Торговая война продолжается!

Но участники рынка пока игнорируют этот явный негатив, и если азиатские рынки переваривают все плохое, что было еще вчера в Европе и Америке, то та же Европа смотрит сегодня на мир оптимистично и прибавляет в среднем около полпроцента. Правда, следует учесть, что главный игрок европейского рынка — Германия, сегодня отдыхает и празднует День германского единства. Так что немцы сегодня вне игры.

На торгах фьючерсами на основные американские индексы также пока никаких треволнений не наблюдается, и котировки фьючерсов держатся бодрячком, прибавляя 2-3 десятых процента к вчерашнему закрытию.

Однако, как говорится, еще не вечер. А сегодня в 17-00 мск выйдут еще одни данные от Института управления поставками (ISM). Два дня назад выход данных по промышленному PMI от этого института стал спусковым крючком для начала распродаж, которые мы наблюдали два последних дня. Сегодня же появятся данные PMI уже по непроизводственным секторам. Ожидания здесь вполне позитивные, но… и в прошлый раз они были таковыми. А что в итоге получили? Так что расслабляться не стоит, и задача перетряхивания долгосрочных инвестиционных портфелей, если это не сделано до сих пор, остается весьма актуальной.

Что же касается отдельных акций, то сегодня особое внимание стоит уделить акциям компании Tesla (TSLA), которая сообщила о худших, нежели ожидалось, поставках своих автомобилей по итогам 3-го квартала. Ее акции падают на премаркете почти на 5%. Также сегодня должен быть повышенный интерес к акциям PepsiCo (PEP), чья вышедшая с утра квартальная отчетность взбодрила инвесторов и ее акции растут на премаркете более чем на 3%. И наконец, стоит следить за акциями ритейлера Costco (COST), чья отчетность появится уже по окончании торгов. Аналитики в целом ожидают от него хороших результатов по итогам деятельности в 3-м квартале 2019 года.