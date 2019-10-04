Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания против доллара и евро. При этом основные резервные валюты в первой половине недели обновили максимумы за три недели, поднявшись до 65,57 рубля и 71,85 рубля соответственно. Однако затем к завершению недели рубль немного компенсировал это снижение.

Факторами динамики курса российской валюты был оставшийся спрос на рублевые активы в рамках интереса инвесторов к ОФЗ. Однако рынок нефти обновил минимум за два месяца в районе 56 долларов за баррель сорта Brent, что оказало давление на курс российской валюты.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю повышался примерно на 5 копеек до 64,75 рубля, евро — на 40 копеек до 71,1 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 3,75 тысячи против 4 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ В НАЧАЛЕ КВАРТАЛА ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Рубль начал неделю снижением к доллару и евро, отыгрывая падение аппетита к риску на мировых рынках. Курс евро на форексе обновил двухлетний минимум в районе 1,0885 доллара. Это было обусловлено глобальным ростом спроса на американскую валюту на фоне сложного развития внешнеторговых отношений США и Китая. Поддержку курсу доллара оказало сообщение о возможном ограничении потоков американских портфельных инвестиций в Китай.

Официальное сообщение Саудовской Аравии о восстановлении добычи нефти до уровня, который был до атак на нефтяные объекты королевства в середине сентября (9,8 миллиона баррелей в сутки) обусловило провал рынка нефти ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent.

Снижение аппетита к риску на мировых площадках усилилось на фоне выхода серии данных по деловой активности развитых экономик.

Так, сентябрьский PMI в промышленности, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), снизился до 47,8 против 49,1 в августе, достигнув минимума с июня 2009 года. Экономисты, опрошенные WSJ, ожидали, что индекс в сентябре составит 50,1. Падение ниже ключевого уровня 50 пунктов означает замедление в секторе.

Американский PMI в сфере услуг в сентябре упал до трехлетнего минимума. Показатель составил 52,6 пункта против августовских 56,4 пункта при прогнозах на уровне 55 пунктов. Аналогичные европейские показатели также не радовали.

Кроме того, на горизонте замаячили риски нового торгового конфликта – на этот раз между США и ЕС. Арбитр ВТО разрешил США ввести ответные торговые меры в отношении ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год из-за субсидирования ЕС европейского авиастроительного концерна Airbus, и Евросоюз поспешил заявить, что готов ответить аналогичными мерами, если США введут торговые санкции в отношении ЕС в рамках этого дела.

Наконец ВТО ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли по итогам текущего года до 1,2%, хотя в апреле такой прогноз составлял 2,6%. Среди рисков экономисты организации упомянули как раз торговые конфликты, а также финансовую волатильность и макроэкономические шоки.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела в попытках роста – особенно против доллара – на фоне коррекционного отскока вверх европейской валюты к американской на форексе в район 1,1. Начавшая корректироваться вверх нефть также поддержала курс рубля.

Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 21,061 миллиарда рублей при спросе в 45,22 миллиарда (по номиналу), что сигнализирует о сохранении спроса на рублевую ликвидность.

Поддержку курсу рубля в этом контексте могут оказать слова первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой о том, что регулятор видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Таким образом, привлекательность рублевых долговых и прежде всего государственных бумаг сохранится высокой (ввиду ожидаемого роста их котировок из-за прогнозируемого снижения доходности).

С другой стороны, сдерживающим фактором для роста рубля выступают оценки Минфина РФ. Объем покупки Центробанком валюты для Минфина по бюджетному правилу с 7 октября по 7 ноября 2019 года составит 212,7 миллиарда рублей — по 9,2 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее покупки равнялись 187,1 миллиарда рублей — по 8,9 миллиарда рублей в день.

Завершение налогового периода сентября и начало нового квартала может убрать у рубля поддержку. Таким образом, курс доллара, скорее всего, пока продолжит колебания в очерченном коридоре 64,5 65,5 рубля.