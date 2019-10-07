Текущие настроения. Падение индекса ISM в США минимума с 2009 г., и слабый рост новых рабочих мест на 136 тыс. усилил опасения относительно перспектив роста экономики США, что ухудшило настроения мировых рынков акций, но повысило уверенность в дальнейшем снижении ставок, поддержав рынки облигаций EM. Планируемое введение США пошлин на некоторые европейские товары еще обостряет негатив вокруг глобальной торговли. Энергетический рынок снова в минусе: Brent потеряла 6% за неделю до двухмесячного минимума на фоне полного восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии до 11,3 млн барр./сут.

Российский рынок в целом двигался в соответствии с аналогами на прошлой неделе, но в пятницу долговой рынок получил дополнительную поддержку после слов зампреда ЦБ РФ К. Юдаевой о наличии пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне снижающихся инфляционных рисков. Ее слова были подкреплены замедлением роста ИПЦ до 4,0% г/г в августе несмотря на завершение действия благоприятных сезонных факторов в плодоовощном сегменте.

Ключевые темы недели. На этой неделе возобновятся переговоры США-Китай (чт-пт), и это тема №1 для развивающихся рынков. Ожидания от очередного раунда невысоки ввиду противоречивых действий и заявлений сторон: китайские компании готовы закупать с/х продукцию США в обмен на отказ США от новых пошлин 15 октября; потенциальное ограничение США на финансовые потоки из КНР не способствует деэскалации; процедура импичмента президента США снижает мотивацию китайской стороны к смягчению переговорной позиции.

Тема №2 – траектория ставки ФРС. Вероятность снижения 30 октября, по мнению инвесторов, только за последнюю неделю выросла с 43% до 73%. Ожидаемое ухудшение индикаторов настроений малого бизнеса (вт) и потребителей (пт) может способствовать дальнейшему росту этой вероятности, тогда как предполагаемое ускорение ИПЦ с 1,7% до 1,8% г/г будет скорее всего нейтрально для настроений. Протокол прошлого заседания ФРС (ср) и выступления Дж. Пауэлла (вт-ср) могут послужить дополнительным ориентиром для рынков.

Перспективы мировой экономики в свете торговых конфликтов и ‘Brexit’ (который вероятно будет снова отложен если предложения Б. Джонсона не встретят поддержки у лидеров ЕС на этой неделе) будут отмечены новым руководителем МВФ К. Георгиевой на конференции и в октябрьском обзоре организации (вт-ср).

В России после досрочного достижения инфляцией таргета в 4,0% г/г повышенным вниманием будут пользоваться недельные данные (ср) и комментарии Э. Набиуллиной, которая будет выступать на форуме в Сочи (чт). Мы признаем рост вероятности снижения ставки уже в октябре, но интрига будет сохраняться вплоть до заседания, т.к. ЦБ может предпочесть сохранить более сильный потенциал снижения ставки на следующий год как меры предосторожности на случай неблагоприятной внешней среды, ускорения бюджетных расходов и для поддержки спроса на ОФЗ в 2020 г.

В среду будет опубликован профицит счета текущих операций за 3К19, который, вероятно, окажется на уровне 12 млрд долл. Мы ожидаем, что в 4К19 он вырастет до 25-30 млрд долл. за счет сезонных факторов, и только 40-50% его объема будет стерилизовано интервенциями Минфина, что является основой нашего конструктивного взгляда на рубль в 4К19. При этом платежный баланс за 3К19 (ср) может показать степень риска для этого взгляда со стороны ненефтегазового экспорта, оттока частного капитала и портфельных инвестиций в ОФЗ.