Объем экспорта России сокращается впервые с 2016 года. Пока дело не столько в торговой войне, сколько в падении экспорта зерна и в инциденте с нефтепроводом «Дружба», но дальнейшее замедление мировой экономики создаёт риски для российского экспорта.

Детали по росту российского ВВП в первом полугодии показали, что основной негативный вклад в динамику экономической активности внесло падание экспорта. После сокращения объемов в реальном выражении на 0,4% г/г в первом квартале во втором квартале падение ускорилось и составило 4,9%. В отсутствие падения экспорта рост ВВП в первом полугодии составил бы 1,5%, а не 0,7%, как указывают первые оценки.

В условиях торговой войны и замедления мировой экономики довольно естественно предположить, что падение экспорта связано с ослаблением внешнего спроса. Тем не менее, более детальный анализ данных о внешней торговле говорит, что причины падения пока в основном носят временный характер, и связаны с особенностями ситуации, сложившейся с экспортом отдельных товаров.

Что стоит за падением экспорта в 2019 году?

Основной вклад в снижение экспорта внесла ситуация на рынке зерновых (объем экспорта зерновых сократился на 37% в первом квартале и на 57% во втором квартале; по нашим оценкам, из 4,9% совокупного падения экспорта 3,2% пункта объясняется именно снижением экспорта зерна). Российские производители активно экспортировали урожай 2018 года и запасы рекордного по урожайности 2017 года в 3 и 4 кварталах 2018 года, когда на мировом рынке зерна сложились повышенные цены. При этом урожай 2018 года оказался не самым высоким, поэтому в первом полугодии 2019 года объемы экспорта существенно отстают от ситуации годичной давности. В июле с поступлением на рынок нового урожая ситуация начала исправляться (темпы падения объемов экспорта составили —20% по сравнению с —70% в мае). По предварительным итогам урожай зерновых 2019 года более чем на 10% превысит урожай 2018 года, что будет способствовать восстановлению экспорта.

Во втором квартале к спаду экспорта зерновых добавились приостановки экспорта нефти по нефтепроводу «Дружба». Объём экспорта нефти сократился на 5,5% во втором квартале. По нашим оценкам, из совокупного падения экспорта на 4,9% снижение экспорта нефти объясняет 1,3% пункта.

График 1. Динамика отдельных статей экспорта в физическом выражении (% г/г)

С учетом описанных деталей падение российского экспорта пока носит скорее временный, а не системный характер. Замедление мировой экономики пока влияет на российский экспорт довольно ограниченно. В первом полугодии экспорт наиболее существенно сократился в Польшу (-2,6 млрд. долл.), Германию (-2,3 млрд. долл.) и Турцию (-1,5 млрд. долл.). Германия и Турция относятся к тем странам, которые сейчас испытывают весьма сильное замедление и даже спад в случае Турции. Однако падение экспорта по этим направлениям во многом также связано с временными факторами: Польша и Германия приостанавливали импорт российской нефти после инцидента с нефтепроводом «Дружба», а Турция является вторым крупнейшим импортером российского зерна после Египта.

Среднесрочные риски

Тем не менее, дальнейшее обострение торговых войн и замедление мировой экономики могут ограничить потенциал роста российской экономики за счёт внешнего спроса. В официальных прогнозах Министерства экономического развития рост чистого экспорта обеспечивает 0,3% пункта совокупного роста из 1,7%, прогнозируемых на 2021 году. К 2024 году на рост чистого экспорта приходится уже 0,7% пункта из 3,3% роста ВВП в целом. Дальнейшее ухудшение мировой конъюнктуры выступает риском для реализации прогноза, но может быть частично смягчено ростом внутренних инвестиций в рамках реализации инфраструктурных проектов.

График 2. Структура роста российского ВВП, вклад чистого экспорта

С момента падения цен на нефть и введения санкций в 2014 году российский экспорт сокращался в 2015-2016 годах, а затем восстанавливался в 2017-2018 годах. Помимо восстановления цен на нефть в 2017-2018 гг. также рос несырьевой экспорт. Его драйверами стали зерновые, продукция химической промышленности и металлы. Возможность сохранения химической продукции и металлов в качестве драйверов роста несырьевого экспорта критически зависит от устойчивости роста мировой экономики. В региональном разрезе рост несырьевого экспорта в основном происходил за счёт Европы и азиатских стран. Дальнейшее замедление роста в этих регионах может наиболее существенно отразиться на потенциале роста российского экспорта. Риски такого развития событий вряд ли можно считать несущественными, поскольку в Европе монетарная политика близка к пределам своих возможностей по стимулированию роста, а азиатский регион находится в эпицентре торговой войны.

График 3. Вклад различных факторов в рост российского экспорта