Согласно опубликованным вчера данным ЦБ РФ, в 3 кв. текущего года профицит счета текущих операций составил 12,9 млрд долл., что ощутимо меньше 27,4 млрд долл., зафиксированных в 3 кв. 2018 г. Чистое кредитование остальных стран мира со стороны частного сектора за 3 кв. 2019 г. составило 1,4 млрд долл. против 18,8 млрд долл. годом ранее. Основной причиной этого уменьшения стало существенное снижение чистого приобретения финансовых активов банковским сектором, а также значительный рост принятия обязательств нефинансовым сектором экономики.

Баланс внешней торговли ухудшился в результате заметного сокращения экспорта. В 3 кв. 2019 г. было зафиксировано значительное снижение экспорта год к году (со 110,4 млрд долл. до 101,5 млрд долл.) на фоне умеренного роста импорта (до 64,9 млрд долл. с 62,7 млрд долл.). При этом экспорт топливно-энергетических товаров в июле–сентябре значительно уменьшился с уровня годичной давности, в то время как остальной экспорт несколько вырос год к году. Балансы услуг и инвестиционных доходов в третьем квартале текущего года несколько ухудшились, а баланс заработной платы не изменился по сравнению с ситуацией годичной давности. Прямые инвестиции в российскую экономику в 3 кв. 2019 г. составили 6,6 млрд долл., а прямые инвестиции из России оказались равны 7,5 млрд долл.

Разрастание торговых войн может привести к дальнейшему снижению показателей платежного баланса. Мы полагаем, что сокращение объемов экспорта топливно-энергетических товаров в 3 кв. 2019 г. во многом обусловлено снижением мировых цен на энергоносители (в июле–сентябре текущего года средняя цена нефти Brent понизилась на 18% год к году). В то же время умеренный рост объемов импорта является следствием укрепления российской валюты (средний курс рубля к доллару США в отчетном периоде вырос на 1,4% год к году). Столь разительное расхождение в динамике цен на нефть и курса рубля, на наш взгляд, объясняется значительным снижением интереса к рублевым активам осенью прошлого года на фоне резкого усиления санкционной риторики, которое было воспринято инвесторами крайне болезненно. Хотя тема санкций неоднократно звучала и в 3 кв. текущего года, в этот раз реакция участников рынка была довольно сдержанной, что стало основной причиной значительного сокращения оттока капитала.

Мы полагаем, что, несмотря на произошедшее значительное смягчение политики ЦБ РФ, динамичное снижение ставок в развитых странах будет способствовать сохранению привлекательности рублевых активов. При этом основным риском для курса российской валюты продолжает оставаться возможное резкое усиление санкционной риторики.

Кроме того, показатели платежного баланса могут ухудшиться из-за снижения доходов от экспорта топливно-энергетических товаров на фоне дальнейшего замедления мировой экономики, вызванного разрастанием торговых войн между крупнейшими странами мира.

В настоящее время мы ожидаем, что в 2019 г. баланс внешней торговли достигнет 167,7 млрд долл., а профицит счета текущих операций составит 87,4 млрд долл., но видим ощутимые риски того, что по итогам года ключевые показатели платежного баланса окажутся несколько ниже.