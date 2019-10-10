АЛРОСА (ALRS: RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию) сегодня представила результаты продаж за сентябрь.

Мы считаем, что данные позитивны для акций компании. Мы отмечаем сильный рост объемов продаж, отчасти обусловленный продолжающимся снижением запасов в алмазной отрасли, а также переносом части результатов августа на сентябрь ввиду позднего начала августовской сессии. Продажи алмазов и бриллиантов выросли на 42% м/м до $258,7 млн, продемонстрировав снижение на 24% г/г.

Мы сомневаемся в том, что позитивная динамика сохранится до конца года, так как праздник Дивали в конце октября в Индии традиционно приводит к спаду активности в отрасли.

7 ноября АЛРОСА представит свои финансовые результаты за 3К19. Мы ожидаем, что показатели будут весьма слабыми, так как СДП будет находиться под давлением увеличения оборотного капитала и роста капиталовложений.

Мы по-прежнему ПОЗИТИВНО относимся к акциям АЛРОСы, так как ее инвестиционную привлекательность будут в основном определять рождественские и новогодние продажи и прогноз на 1К20. Согласно недавним комментариям официальных лиц, в данный момент компания не планирует нового размещения акций, которое может спровоцировать риск навеса акций на рынке.