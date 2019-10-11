Курс рубля на завершающейся рабочей неделе опять продемонстрировал разнонаправленные колебания против доллара и евро, аналогичные предыдущей неделе. При этом основные резервные валюты к завершению недели обновили минимумы с конца сентября. Факторами роста курса рубля стал рынок нефти, который к завершению недели вернулся в район психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent. Рост аппетита к риску произошел на фоне надежд на успех американо-китайских торговых переговоров.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался примерно на 40 копеек, до 64,2 рубля, евро — на 5 копеек, до 70,9 рубля. Доллар обновил минимум с 25 сентября (около 64,0075 рубля), евро – с 27 сентября (около 70,5925 рубля). Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 3850 против 3750 неделей ранее.

РУБЛЬ ЛОВИЛ ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ

Рубль начал неделю снижением к доллару и евро, отыгрывая общее охлаждение инвесторов к активам развивающихся рынков. Не помогли и попытки нефти начать восстановление после недавнего затяжного падения к двухмесячным минимумам. Эти попытки оказались хрупкими, и нефть продолжила демонстрировать повышенную волатильность, чему способствовали нервировавшие инвесторов выпады США в рамках подготовки к торговым переговорам с Китаем.

В частности, американский минторг сообщил, что в рамках санкций вносит 28 китайских организаций в "черный список", пояснив, что причина — "нарушение прав" уйгурского населения, и последствиями этих действий станут дополнительные ограничения на лицензирование торговли с этими организациями. В связи с санкциями США китайская сторона выразила протест. Не добавляло уверенности инвесторам и заявление новой главы МВФ Кристалины Георгиевой о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему в текущем и последующих годах.

Наконец, ухудшение макроэкономических показателей РФ оказало давление на курс рубля. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% и составило 117,3 миллиарда долларов.

Однако рынок нефти в середине недели получил поддержку, оказав ее и рублю. Вначале – от протестов граждан в Ираке и Эквадоре, грозящих сокращением поставок энергоресурсов на мировой рынок. Затем ОПЕК заявила, что по сделке ОПЕК+ о сокращении добычи нефти могут быть рассмотрены все варианты. Следующее заседание картеля состоится 4 декабря в Вене.

Поддержку рублю оказали и словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она заявила, что регулятор рассматривает различные варианты в отношении снижения ключевой ставки в период до конца текущего года. Некоторые эксперты заговорили о двойном снижении ключевой ставки ЦБ РФ до конца года – к 6,5% годовых.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела в растущем тренде, опираясь на оптимистичные ожидания по торговым переговорам. Президент США Дональд Трамп позитивно оценил их и заявил, что в пятницу встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ. Это толкнуло вверх весь класс рисковых активов.

Рынок нефти получил дополнительную поддержку от новостей о взрыве на иранском танкере в результате попадания в него двух ракет недалеко от побережья Саудовской Аравии. Инцидент произошел чуть менее чем через месяц после того, как были атакованы нефтяные объекты Саудовской Аравии, что повлекло за собой сбой нефтедобычи королевства и кратковременный скачок нефтяных цен.

Приближение налогового периода октября поддержит спрос на рублевую ликвидность. При этом настрой на мягкую денежно-кредитную политику ЦБ РФ поддерживает высокий спрос на размещаемые Минфином ОФЗ. Ведомство в среду продало гособлигации двух серий на общую сумму 52,4 миллиарда рублей при совокупном спросе 129,1 миллиарда.

Таким образом, рубль может остаться около максимумов октября и все-таки жестче протестировать уровень поддержки курса доллара около 64 рублей.