Китайские площадки торгуются в уверенном плюсе вследствие преимущественно положительных итогов торговых переговоров США и Китая. Главным итогом стоит считать то, что Вашингтон не будет повышать пошлины на ряд китайских товаров с 15 октября, как сообщалось ранее. Эта угроза оказалась скорее элементом давления на переговорах. Также практически готово соглашение по валютному и финансовому регулированию – это первая часть сделки, которая должна быть подписана в середине месяца. Всего же, по сообщению Трампа, торговая сделка будет включать в себя 3 этапа, что скорее положительно, так как позволит фиксировать прогресс постепенно, а также сразу формализовать итоги переговоров, тогда как прошлые раунды были безрезультатными.

На наш взгляд, отыгрывая итоги переговоров, инвесторы увеличат покупку рисковых активов, поэтому ключевые фондовые индексы должны продолжить рост в начале недели. Дальнейшая динамика будет зависеть от первых отчетов американских компаний за 3 кв. 2019, которые начнут активно публиковаться в ближайшие дни. Как и прежде, перспективы итоговой сделки США и Китая могут ухудшиться в любой момент, в частности повышение пошлин, запланированное на 15 декабря, пока не отменено, Huawei остается под ограничениями, а впереди еще два этапа, каждый из которых должен завершиться консенсусом, поэтому данный риск сохраняется. Согласно пятничным данным, индекс потребительского доверия в США вырос в октябре, несмотря на ожидания снижения – это также несколько поддержало рынок.

Цены на нефть завершили прошлую неделю уверенным ростом, однако теряют позиции сегодня. Уровень $60 остается ключевым, для продолжения роста по Brent нужно держаться выше него. Число активных буровых установок за неделю выросло на 2 единицы до 712, что меньше уровней начала года. Рубль приостановил рост вблизи 64 за доллар – это локально сильный уровень поддержки, но шанс на дальнейшее укрепление есть, так как рисковые активы будут пользоваться спросом в начале недели, также ожидаем поддержку для рубля от аукционов Минфина. Акции Яндекса потеряли в пятницу 18,5% из-за готовящегося закона о снижении доли иностранного участия в капитале интернет-компаний и отзыва из ФАС документов по сделке Яндекс.Такси и «Везет». Новое заявление уже было подано, а в законопроект еще могут быть внесены правки, поэтом не исключаем покупки подешевевших акций в ближайшие дни.