Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 1,1-1,3% после сообщений о достижении США и Китаем торгового соглашения по основным вопросам, среди которых – интеллектуальная собственность, закупки сельскохозяйственной продукции, финансовые услуги и валютные курсы. Кроме того, США отказались от повышения пошлин на китайский импорт, запланированного на 15 октября. Решение относительно декабрьского повышения пошлин принято еще не было. Сторонам, однако, еще предстоит оформить и подписать договоренности, а также продолжить переговоры, что подчеркивает сохранение торговых рисков.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1%. В пятницу индекс S&P500 закрепился выше средней полосы Боллинджера дневного графика (2960 пунктов), что значительно увеличивает его шансы на движение в район исторического максимума 3022 пункта.

Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 2,2%. Оптимизм в регионе в конце прошлой недели поддерживался в том числе надеждами на возможную сделку по Brexit.

На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. Фондовые индексы Китая увеличиваются примерно на 1,5%, испытывая давление от данных о падении экспорта и импорта страны в сентябре на 3,2% г/г и 8,5% г/г соответственно – хуже прогнозов.

Нефтяные фьючерсы утром теряют около 1% после скачка наверх примерно на 2% в пятницу, обеспеченного во многом новостями о взрыве на иранском танкере в Красном море. Цены в понедельник остановили повышение в районе средних полос Боллинджера дневных графиков 61 доллар (для Brent) и 55,20 доллара (для WTI). При закреплении выше указанных отметок “быки” смогут рассчитывать на новую волну роста. Данные Baker Hughes при этом показали рост числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы, до 712 единиц.

Основные события недели: индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, окончательный индекс потребительских цен еврозоны, сальдо торгового баланса еврозоны, розничные продажи США, производственные запасы США, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, ежемесячные данные по рынку жилья США, промышленное производство США, розничные продажи, промышленное производство и ВВП Китая. В США и Европе стартует сезон квартальных отчетностей.

События дня:

• промышленное производство еврозоны в августе (12.00 мск)

• совет директоров Московской биржи рассмотрит обновленную дивидендную политику

• операционные результаты Highland Gold за 3-й кв 2019 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы умеренным снижением, а рублевый индикатор вернулся в рамки краткосрочного диапазона 2700-2720 пунктов. Индексы находятся под давлением средних полос Боллинджера дневных графиков (2755 и 1345 пунктов), которые мешают им идти выше. Отсутствие за рубежом ярко выраженного оптимизма после завершения торговых переговоров вряд ли позволит индикаторам преодолеть важные сопротивления в начале новой недели.

Рубль в пятницу продолжил укрепление против доллара и евро. Пара доллар/рубль завершила очередной день ниже 64,55 руб (средняя Боллинджера дневного графика), что говорит о возможности возвращения к сентябрьским минимумам (63,61 руб). Пара евро/рубль расположена у средней полосы Боллинджера (70,90 руб), существенно ниже которой она опускалась в течение сессии. Закрепление евро выше 70,90 руб направит европейскую валюту к минимуму сентября 69,93 руб.