Яндекс изменил структуру сделки по покупке активов такси “Везет” и включил в ее периметр сервис заказа грузоперевозок. Яндекс отозвал свое первоначальное ходатайство о сделке в ФАС и подал новое, предусматривающее приобретение дополнительных активов, в том числе сервиса заказа грузоперевозок “Везет Добро”. Ранее Яндекс планировал приобрести программное обеспечение сервиса такси “Везет” и его call-центры. Дополнительной информации по поводу сроков и изменения в цене сделки предоставлено не было.

Учитывая продолжающуюся неопределенность вокруг сделки, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Яндекса и полагаем, что их динамику будет определять новостной фон по поводу регуляторных изменений в отношении иностранного участия в крупных российских интернет-компаниях: в минувшую пятницу акции Яндекса опустились в цене на 16%.