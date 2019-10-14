Динамику котировок "Яндекса" будут определять новости про регуляторные изменения
Яндекс изменил структуру сделки по покупке активов такси “Везет” и включил в ее периметр сервис заказа грузоперевозок. Яндекс отозвал свое первоначальное ходатайство о сделке в ФАС и подал новое, предусматривающее приобретение дополнительных активов, в том числе сервиса заказа грузоперевозок “Везет Добро”. Ранее Яндекс планировал приобрести программное обеспечение сервиса такси “Везет” и его call-центры. Дополнительной информации по поводу сроков и изменения в цене сделки предоставлено не было.
Учитывая продолжающуюся неопределенность вокруг сделки, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Яндекса и полагаем, что их динамику будет определять новостной фон по поводу регуляторных изменений в отношении иностранного участия в крупных российских интернет-компаниях: в минувшую пятницу акции Яндекса опустились в цене на 16%.
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