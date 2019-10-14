Вся прошедшая неделя прошла под знаком американо-китайских торговых переговоров. Сначала их ждали, потом за ними следили, потом их обсуждали. Стороны-переговорщики приложили максимум усилий, чтобы надуть красивый мыльный пузырь. И им это, пожалуй, в полной мере удалось. По крайней мере, судя по фондовому рынку, всем участникам переговоров можно поставить твердую оценку «отлично». Именно благодаря последним двум дням прошедшей недели, именно тогда, когда и проходили переговоры, фондовые индексы сделали уверенный рывок вверх, полностью отыграв просадку, которая наблюдалась в начале недели и прибавив в среднем по 2 и более процентов. А рост в пятницу так вообще позволил всем индексам закрыть неделю с положительным результатом. Впрочем рассчитывать на продолжение этого ралли не приходится — волшебные чары данного переговорного процесса вряд ли будут оказывать на рынок длительное воздействие — слишком уж фейковыми они оказались.

На отраслевом уровне в последние дни недели явно лучше всех чувствовали себя акции технологического сектора. Инвесторы, очарованные аурой переговоров, вдруг вновь почувствовали вкус риска и стали возвращаться в наиболее интересные и потенциально прибыльные активы, такие как акции полупроводниковых и микрочиповых компаний, а также в акции лидеров всего сектора и прежде всего в FAANG. Так, акции ведущего мирового чипмейкера — компании Micron Technology (MU, +4,21%) за последние два дня выросли более чем на 8%. А вот акции Apple (AAPL, +2,66%) так вообще обновили свой исторический максимум и обогнали по капитализации Microsoft (MSFT, +0,42%), вновь заняв первую строчку в рейтинге самых дорогих компаний мира.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено более 291 тысячи сделок с акциями 937 эмитентов на общую сумму почти 420 млн. долларов США.

Что касается активности российских участников торгов, то она сосредоточена в основном в остро спекулятивном сегменте. Максимальным спросом пользуются прежде всего акции, имеющие небольшую стоимость (чаще всего менее 10 долларов) и характеризующиеся высокой внутридневной волатильностью. Так, максимальное количество сделок — более 20 тысяч за неделю — было совершено с акциями небольшой нефтедобывающей компании Chesapeake Energy (CHK). К этой же категории можно отнести еще целый ряд супер спекулятивных акций, например, такие как акции биотехнологической компании Mallinckrodt (MNK), с которыми было совершено почти 19 тысяч сделок или же акции еще одно нефтедобывающей компании Southwestern Energy (SWN) — более 12 тысяч сделок.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 14 ОКТЯБРЯ

После двух дней "безумной пьянки" рынок сегодня будет приходить в себя, а инвесторы — трезветь и, наверное, думать:"А что это было?"

Если азиатские рынки еще массово радовались сегодня с утра итогам переговоров, то в Европе и США уже не видят причин для столь бурного позитивного проявления чувств. Кажется, что участников рынка в четверг и пятницу кто-то заколдовал и надел на них розовые очки. А вот сейчас приходит отрезвление. Остается только надеяться, что сезон отчетности, который стартует завтра не окатит участников рынка ушатом холодной воды.

Как бы то ни было, но уже сегодня с утра наиболее предусмотрительные инвесторы начали фиксировать прибыль, полученную в четверг и пятницу. Ведь кто его знает — может это был последний взлет перед более мощным падением, которое, как говорят многие аналитики, теперь стало еще более реальным. Но здесь прогнозировать — будет оно или нет — все равно, что гадать на кофейной гуще. Тем более что по идее начинающийся в самом скором времени выкуп с рынка краткосрочных векселей ФРС на сумму в 60 млрд. долларов (ежемесячно!) должен реально поддержать рынок. Однако это все же будет не сегодня. А сегодня нам, судя по картине, складывающейся по итогам первой половины дня предстоит неприятная процедура распродажи активов. Будет ли это распродажа серьезной? Сегодня скорее всего нет. Поскольку завтра, как уже было сказано выше, начинается сезон отчетности и мы еще до начала торгов увидим отчетность крупнейших американских банков. И поэтому многие инвесторы все же не будут спешить с продажей активов и подождут по крайней мере завтрашнего дня. А может быть даже и несколько дней, чтобы увидеть первые результаты нового сезона отчетности. И уж только тогда можно будет принимать решение — выходить иле оставаться в рынке.

В связи с этим прогноз на сегодня «умеренной паршивости» — падение в пределах 0,5% на относительно небольших оборотах. Хуже рынка будут выглядеть, что вполне естественно, акции технологического сектора, которые выросли в последние дни более всего, а также на акции промышленных компаний, чей бизнес завязан на Китай. Поиграли в переговоры и хватит! Пора взяться за голову и трезво смотреть на текущую ситуацию.

Что же касается взгляда на банковскую отчетность, которая появится завтра до начала торгов, то аналитики по этому вопросу очень осторожны. Скорее всего большинство банков по итогам 3-го квартала отчитаются неплохо (за исключением Bank of America (BAC)). Лучше всех скорее всего будет выглядеть Citigroup (C), где ожидается рост EPS на 13%. У всех остальных этот показатель гораздо ниже, а у BAC ожидается даже отрицательное значение. Однако это еще не самое плохое, чего можно ожидать. Главное, это то, что ожидания прибыли от банковской деятельности в ближайшем будущем на фоне снижения процентных ставок очень и очень низки и это поэтому так называемый «гайденс» — прогноз на ближайшее будущее — может сейчас иметь гораздо большее значение нежели положительные значения текущих финансовых показателей.