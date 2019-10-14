К середине торгового дня понедельника российские фондовые индексы, после попыток выйти в плюс в начале сессии, перешли к снижению наряду с ухудшением внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.25 мск снизился на 0,36% до 2698,34 пункта, а индекс РТС упал на 0,53%, до 1322,65 пункта. Рубль к середине сессии был стабилен по отношению к доллару и евро. Доллар располагался немногим выше 64 руб, а евро – чуть ниже 71 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Яндекса (+4,42%), которые отскочили наверх после сильного падения пятницы, и акции Аэрофлота (+1,14%). В лидерах падения были котировки ММК (-3,08%) и бумаги ОВК (-2,38%). Некоторую фундаментальную поддержку акциям Аэрофлота оказывают новости о предстоящей компенсации правительством дополнительных расходов на топливо в 2018 году, поручение о чем отдал Владимир Путин.

С технической точки зрения акции Аэрофлота в понедельник отступили от района октябрьского минимума (98,08 руб) и проверяют на прочность среднюю полосу Боллинджера дневного графика (101,50 руб), способность закрепиться выше которой открывает дорогу к 104,50 руб. Вероятность позитивного для “быков” сценария, однако, не столь высока – ADX указывает на сильный нисходящий тренд, а объемы торгов на повышении невысоки. Тем не менее закрепление бумаг выше 100 руб, а тем более 101,5 руб позволит инвесторам с более высокой склонностью к риску сыграть на повышение в район 104,50 руб.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня складывается негативный. Нефтяные цены ускорили утреннее снижение и теряют около 2% ввиду ослабления оптимизма относительно торговых договоренностей США и Китая. Котировки также отступили от важных краткосрочных сопротивлений (район средних полос Боллинджера дневных графиков — 61 доллар для Brent и 55,20 доллара для WTI).

Торги на биржах Европы проходят в умеренно пессимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 теряет около 0,7% после неодобрительных высказываний представителей Евросоюза в отношении предложений по ирландской границе в рамках Brexit. Это означает, что премьер-министр Великобритании может быть вынужден просить об отсрочке по Brexit в конце октября. Статистика, тем временем, показала ускорение темпов падения промышленного производства еврозоны в августе с 2% до 2,8% г/г (ожидалось —2,5%).

Фьючерс на индекс S&P500 теряет около 0,3% на фоне опасений относительно недостаточных договоренностей с КНР для заключения полноценной торговой сделки. Так, источники сообщают, что Китай для подписания соглашения хочет продолжить переговоры уже в конце октября, а также будет требовать отмены повышения импортных пошлин в том числе в декабре.

События дня:

• совет директоров Московской биржи рассмотрит обновленную дивидендную политику

• операционные результаты Highland Gold за 3-й кв 2019 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вышли в минус, при этом рублевый индикатор опустился ниже 2700 пунктов и расположен не так далеко от октябрьского минимума 2687 пунктов. У российских индексов нет веских поводов для роста, а ухудшение настроений в том числе на мировых площадках создает риски развития нисходящего движения во второй половине дня.