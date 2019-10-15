Президент РФ Владимир Путин поручил правительству частично компенсировать топливные расходы российских авиакомпаний, понесенные в 2018, когда резкое подорожание нефти наряду с ослаблением рубля привели к значительным убыткам авиаперевозчиков. Согласно поручению, авиакомпании должны получить из федерального бюджета компенсационные выплаты до 1 ноября. Ранее в текущем году Минтранс предлагал установить компенсацию за дополнительные расходы авиакомпаний на топливо в совокупном размере ок. 23 млрд руб.

Наше мнение. Это неожиданное известие мы считаем ПОЗИТИВНЫМ. В поручении президента не называется сумма компенсации, но мы полагаем, что она будет близка к предложенной Минтрансом. В таком случае Аэрофлоту, исходя из его доли рынка, причиталась бы половина указанной суммы: более 10 млрд руб. Кроме того, выплаты должны быть произведены до конца октября — если это произойдет, то чистая прибыль Аэрофлота за 2019, по нашим оценкам, может увеличиться до 30-35 млрд руб., а дивидендная доходность — превысить 10%.

Мы считаем текущую рыночную оценку Аэрофлота заниженной и напоминаем, что вскоре компания опубликует результаты за 3К19 по РСБУ и МСФО — по нашим прогнозам, хорошие, и это может придать акциям импульс к росту.