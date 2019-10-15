"Аэрофлот": государство компенсирует дополнительные топливные расходы за 2018 г - позитивно
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству частично компенсировать топливные расходы российских авиакомпаний, понесенные в 2018, когда резкое подорожание нефти наряду с ослаблением рубля привели к значительным убыткам авиаперевозчиков. Согласно поручению, авиакомпании должны получить из федерального бюджета компенсационные выплаты до 1 ноября. Ранее в текущем году Минтранс предлагал установить компенсацию за дополнительные расходы авиакомпаний на топливо в совокупном размере ок. 23 млрд руб.
Наше мнение. Это неожиданное известие мы считаем ПОЗИТИВНЫМ. В поручении президента не называется сумма компенсации, но мы полагаем, что она будет близка к предложенной Минтрансом. В таком случае Аэрофлоту, исходя из его доли рынка, причиталась бы половина указанной суммы: более 10 млрд руб. Кроме того, выплаты должны быть произведены до конца октября — если это произойдет, то чистая прибыль Аэрофлота за 2019, по нашим оценкам, может увеличиться до 30-35 млрд руб., а дивидендная доходность — превысить 10%.
Мы считаем текущую рыночную оценку Аэрофлота заниженной и напоминаем, что вскоре компания опубликует результаты за 3К19 по РСБУ и МСФО — по нашим прогнозам, хорошие, и это может придать акциям импульс к росту.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191015/830410753.html