Денежный рынок: ситуация в однодневном сегменте на этой неделе останется спокойной
Американский рынок вчера был закрыт (в стране отмечался День Колумба), в связи с чем торговая активность на российском рынке была низкой. Большинство кривых закрылось вчера на 1–2 бп выше на фоне фиксации прибыли после недавнего ралли. В то же время 3-месячная ставка MosPrime снизилась на 2 бп, до 7,15%, тем самым постепенно закладывая сценарий снижения ключевой ставки на 25 бп на заседании ЦБ РФ в конце этого месяца. В сегменте однодневных ставок также не было серьезных движений. Из-за выходного в США расчеты по однодневному валютному свопу вчера не проводились, средневзвешенная ставка по межбанковским кредитам овернайт на сравнительно низких объемах опустилась до 6,73% (-4 бп). По нашим оценкам, за минувшую неделю из бюджета в систему поступило порядка 200 млрд руб., благодаря чему остатки средств банков на корсчетах в ЦБ превысили отметку в 2,5 трлн руб. Сегодня российские компании перечисляют в бюджет акцизы и социальные страховые взносы, что может оказать определенное повышательное давление на однодневные ставки. Однако погашение выпуска ОФЗ-24019 (110 млрд руб.), по нашим оценкам, должно покрыть примерно половину связанного с уплатой налогов оттока. Кроме того, мы полагаем, что до наступления срока уплаты самых крупных налогов влияние бюджета на ликвидность останется умеренно положительным, тогда как спрос на наличность во второй половине месяца должен будет уменьшиться. Так что, на наш взгляд, ситуация в однодневном сегменте рынка на этой неделе останется спокойной.
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