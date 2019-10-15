Мы ожидаем, что выручка компании вырастет на 1% к/к до 2 204 млн долл., EBITDA увеличится на 2% к/к до 766 млн долл., чистая прибыль составит 518 млн долл, что на 9% выше показателя за предыдущий квартал.

Согласно нашим расчетам, результаты Северстали в части выручки и EBITDA будут на уровне предыдущего квартала, так как объем продаж металлопродукции и средняя цена реализации практически не изменились в отчетном периоде.

Мы считаем, что в дивиденды Северстали по итогам III квартала еще смогут предложить относительно высокую дивидендную доходность, так как финансовые результаты устоят от падения несмотря на резкое ухудшение конъюнктуры на экспортных рынках. Мы прогнозируем, что дивиденды составят 23,5 руб. на акцию, что соответствует квартальной доходности на уровне 2,7%.

Мы не ожидаем, что отчетность Северстали окажет влияние на котировки акций компании, так как основные драйверы — цены и операционные показатели, уже известны рынку. Однако более высокие или низкие, по сравнению с ожиданиями рынка, дивиденды могут привести к движению в котировках.