Хорошая корпоративная отчетность не только «сделала» вчерашний день на американских фондовых рынках, но и поспособствовала тому, чтобы и остальные не сильно отставали. Весомой макроэкономической статистики по ту сторону океана накануне не публиковалось, но инвесторов вполне порадовала корпоративная отчетность, не только позволившая на время «забыть» тему американо-китайских торговых переговоров и других факторов неопределенности, но и перейти к активным покупкам.

Хорошими отчетами, характеризовавшимися и ростом прибыли и увеличением выручки (чаще всего лучше ожиданий) сумели похвастаться крупнейшая в стране компания в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group, крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson, специализирующаяся на управлении активами компания BlackRock и мега-кредитор JPMorgan Chase & Co., продемонстрировавший действительно впечатляющие результаты. Несколько хуже отчитались банки Goldman Sachs Group и Wells Fargo, показавшие снижение чистой прибыли на фоне незначительного роста выручки. В итоге американские фондовые площадки продолжили ранее приостановившийся рост, показав очень неплохие результаты: индекс DJIA закрылся на уровне 27025 п. (+0,89%), S&P500 зафиксировал значение 2996 п. (+1,00%), а NASD COMP прибавил 1,24%, остановившись на 8149 п.

В Азии и Европе публиковалось достаточно много значимой макроэкономической информации, не вся из которой была позитивной, так что удивляться разнонаправленному движению индексов в этих регионах не приходится. Так, если японский Nikkei 225 взлетел на 1,87%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,14%, а южнокорейский KOSPI одолел скромные +0,03%, то китайский Shanghai Composite провалился на 0,56%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,07%. Европа, за исключением Великобритании, продемонстрировавшей весьма неоднозначные цифры по рынку труда, была в целом более единодушна: индекс FTSE100 зафиксировался на уровне 7212 п., снизившись на 0,03%, в то время как германский DAX взлетел на 1,15% до 12630 п., а французский САС40 поднялся до значения 5702 п., прибавив 1,04%.

Из событий России стоит отметить очередной пересмотр прогнозов роста отечественного ВВП. На этот раз Международный валютный фонд вновь понизил свои ожидания по росту ВВП на 2019 год –с 1,2% до 1,1%, при этом прогноз на следующий год оставлен без изменений – на уровне 1,9%. И это уже третий за текущий год пересмотр прогнозов МФВ по динамике ВВП в сторону его ухудшения. Также можно отметить корпоративную отчетность НЛМК и Группы ПИК, представивших производственные результаты. Показатели металлургов откровенно не порадовали — в связи с проведением капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК за 9 месяцев 2019 года снизил производство стали на 9% год к году — до 11,9 млн тонн. А в 3 квартале 2019 года производство стали упало на 6% кв/кв (-16% г/г), до 3,7 млн. тонн. Неудивительно, что акции НЛМК стали лидером снижения по итогам дня. Группа ПИК за 9 месяцев 2019 года увеличила объем реализации недвижимости на 11,8% — до 156,1 млрд. рублей (1 289 тыс. кв. м) с 139,6 млрд. рублей (1 309 тыс. кв. м) за 9 месяцев 2018 г., а общий объем поступлений денежных средств вырос на 27,9%, до 199,9 млрд. руб. (с 156,3 млрд. руб.).

Так что не стоит удивляться, что российские фондовые площадки изрядно лихорадило и лишь под самое окончание торговой сессии, взяв за пример поведение рынков американских, они определились и достаточно быстро пошли вверх. В итоге индекс РТС поднялся в течение дня на 0,75%, до 1331 п., а индекс МосБиржи прибавил 0,66%, зафиксировавшись на 2715 п. Лидерами роста стали бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,78%), "Магнита" (+2,50%), ОВК (+2,30%), САФМАРа (+2,14%) и "Системы" (+2,09%). Сильней других снизились НЛМК (-2,74%), ОГК-2 (-1,52%), обычка "Мечела" (-1,30%), "РУСАЛ" (-1,18%) и ММК (-1,16%).

Стоимость углеводородов в целом пребывала в спокойствии, показав в итоге незначительное снижение относительно уровней предыдущего дня. Сегодня вечером будут опубликованы окончательные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США и избыточным запасам на хабе в Кушинге. Вероятно, инвесторы не спешат покупать или продавать, ожидая выхода статистики. В настоящие момент, по состоянию на 6:50 мск, североморская нефть марки BRENT торгуется по 58,90 долл., а легкая техасская WTI стоит 53,23 долл. (это практически те же значения, что были сутки назад).

А вот отечественная валюта, бывшая накануне в достаточно волатильном, но все же боковом движении, сегодня ночью на рынке ФОРЕКС начала несколько сдавать позиции к доллару. Весомых факторов для заметного удешевления рубля пока не видно, так что скорей всего снижение является следствием технической коррекции к росту предыдущих периодов. Наша валюта действительно уже очень долгое время является образцом стойкости и рано или поздно фиксация прибыли в ней должна была начаться. Впрочем, с учетом «болтанки» накануне относительно евро рубль даже несколько укрепился. По состоянию на 7:00 мск. стоимость доллара составляет 64,40 руб./долл. (на 21 одну копейку хуже, чем сутки назад), а евро – 71,04 руб./евро. (вчера утром евро котировался по 71,91).

Сегодня в течение дня Британия и Евросоюз отчитаются по инфляционным показателям. Последний еще и представит данные по сальдо торгового баланса за август. В США выйдут цифры по розничным продажам, товарным запасам в розничной торговле, а вечером – окончательные данные по недельному изменению запасов нефти от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге. Россия отчитается по динамике объемов промышленного производства за сентябрь.

Корпоративные отчеты представят: Abbott Labs, Alcoa, Bank of America, Bank of NY Mellon, CSX Transportation (американская железная дорога I класса, принадлежащая CSX Corporation), Crown Castle International Corp., управляющая беспроводными башнями в Соединенных Штатах, IBM, Roche Holding (холдинговая компания для Roche Group — группы фармацевтических компаний).

В России, помимо статистики по промпроизводтсву, операционные результаты деятельности представят "Эталон" и "Детский мир". Пройдет заседание совета директоров "Лукойла", посвященное дивидендной политике. Последний день в дивидендах будут торговаться бумаги "Газпром Нефти" и "Распадской".

Фьючерсы на основные индексы сегодня утром торгуются чуть ниже вчерашних значений, что после роста предыдущего дня не выглядит странным. Вероятней всего, открытие торгов на отечественных фондовых площадках пройдет с незначительным понижением. Дальнейшую же динамику внутри дня будут определять публикуемые отчеты и макростатистика.