На сегодняшних аукционах Минфин предлагает самые длинные 19-летние ОФЗ 26230 (в объеме 240 млрд руб.). Напомним, что на аукционе на прошлой неделе участники проявили высокий спрос (80 млрд руб.) на 15-летние бумаги 26225, из которых реализовано было 43 млрд руб. с YTM 7,11% (на тот момент почти без премии ко вторичному рынку). За прошедшую неделю доходности на рынке ОФЗ заметно снизились — в частности, на 19 б.п. до YTM 6,92% по выпуску 26225. Таким образом, ралли, начавшееся еще до заявления главы ЦБ РФ («тренды в инфляции позволяют быстрее смягчать ДКП»), продолжилось. Кстати говоря, вслед за этим заявлением почти все аналитики пересмотрели свои прогнозы по ключевой ставке в сторону понижения, однако эти прогнозы все еще более консервативны, чем ожидания участников рынка. По нашим оценкам, доходности ОФЗ предполагают, что к середине следующего года ставка будет снижена как минимум на 100 б.п. (до 6% годовых). При этом, по нашему мнению, основным фактором ускоренного смягчения монетарной политики является нисходящая динамика долларовых ставок и по сути уже начавшаяся программа QE в США. Однако существенным риском для РФ является возможное наступление рецессии в США (несмотря на смягчение), которое с большой вероятностью приведет к падению цен на нефть (и не позволит ЦБ РФ снизить ставку так, как это ожидает сейчас рынок). Средства от погашаемого сегодня выпуска ОФЗ 24019 на 108 млрд руб., держателями которых являются в основном банки, скорее всего, уйдут на депозиты в ЦБ РФ (или на покрытие дефицита рублевой ликвидности некоторыми банками, что может привести к снижению долга перед Минфином), а не на рынок классических ОФЗ. Тем не менее, 26230 могут найти повышенный спрос на общей волне игры на понижение ставки. Мы по-прежнему считаем лучшей альтернативой ОФЗ продажу CCS.

Также ведомство не теряет надежды реализовать хотя бы символический объем традиционно пользующихся низким спросом инфляционных ОФЗ 52002 (предлагаются в объеме 5,3 млрд руб.). Мы уже не раз отмечали, что одной из причин отсутствия большого интереса к бумагам (даже среди тех, кто хотел бы получать доход с привязкой к инфляции) является их структура (индексируется по сути лишь номинал выпуска, а купоны близки к нулю, что превращает этот выпуск в дисконтные облигации). Возможно, через какое время ведомство усовершенствует структуру по аналогии с тем, что произошло с выпусками RUONIA+.