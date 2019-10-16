События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 октября
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:10
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
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|1:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (сентябрь)
|34,7 тыс
|15 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (сентябрь)
|-15,5 тыс
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|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (сентябрь)
|5,3%
|5,3%
|предв.
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|6
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банка Англии (BoE /Bank of England)
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-0,3%
|-0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|2,2%
|2,8%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-0,2%
|0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|2,7%
|3,2%
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,115%
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|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сентябрь)
|8,2%
|-26%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
|1,425 млн
|1,35 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (сентябрь)
|1,364 млн
|1,32 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (сентябрь)
|12,3%
|-8,6%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|210 тыс
|215 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь)
|12
|8
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (октябрь)
|15,8
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|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (август)
|-1,3%
|0,6%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (сентябрь)
|0,36%
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|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|0,6%
|-0,1%
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,927 млн барр
|2,772 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,941 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.10)
|531,8 млрд долл (на 04.10)
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|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|0,8%
|1%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (сентябрь)
|4,3%
|4,3%
|17:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|1,6%
|1,3%
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|RUB
|Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|X5 Retail Group — операционные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|М. Видео — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Московская биржа — День стратегии /презентация стратегии, Лондон/
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|RUB
|РуссНефть — СД (об утверждении кандидатуры на замещение должности вице-президента по безопасности НК)
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https://1prime.ru/experts/20191016/830419018.html