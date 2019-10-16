МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:10 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
1:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (сентябрь) 34,7 тыс 15 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (сентябрь) -15,5 тыс

 

 
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (сентябрь) 5,3% 5,3%
предв. AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) 6

 

 
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банка Англии (BoE /Bank of England)

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) -0,3% -0,1%
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (сентябрь) 2,2% 2,8%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) -0,2% 0,1%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) 2,7% 3,2%
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,115%

 

 
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сентябрь) 8,2% -26%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (сентябрь) 1,425 млн 1,35 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (сентябрь) 1,364 млн 1,32 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (сентябрь) 12,3% -8,6%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 210 тыс 215 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь) 12 8
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (октябрь) 15,8

 

 
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (август) -1,3% 0,6%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (сентябрь) 0,36%

 

 
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) 0,6% -0,1%
18:00 USD США — Запасы сырой нефти 2,927 млн барр 2,772 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,941 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.10) 531,8 млрд долл (на 04.10)

 

 
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) 0,8% 1%
16:00 RUB Уровень безработицы (сентябрь) 4,3% 4,3%
17:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 1,6% 1,3%

 

 

 RUB Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB X5 Retail Group — операционные результаты за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB М. Видео — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская биржа — День стратегии /презентация стратегии, Лондон/

 

 

 

 

 

 

 RUB РуссНефть — СД (об утверждении кандидатуры на замещение должности вице-президента по безопасности НК)

 

 

 

 