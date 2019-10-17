Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Западные индексы провели вчерашний день без выраженной динамики и завершили его вблизи цен открытия. Индексы США остаются чуть ниже исторических максимумов, однако для продолжения роста в этих условиях нужны веские основания, которых пока не было. Напротив, появилось несколько сдерживающих факторов. Прежде всего, нужно обратить внимание на статистику розничных продаж, которые неожиданно упали на 0.3% по сравнению с августом, когда наблюдался рост на 0.6%. Розница является одной из ключевых составляющих американского ВВП, поэтому внимание инвесторов всегда приковано к подобным показателям. Особую важность будут иметь рождественские продажи. Также некоторое влияние на рынки оказали политические отношения США и Китая.

Ранее нижняя палата парламента США приняла ряд резолюций в поддержку протестующих в Гонконге, следствием чего вчера стало заявление представителя МИДа Китая, в котором он выражает протест по этому поводу. Политические позиции США и Китая традиционно расходятся, поэтому особо критичной такая ситуация не стала, но на общих настроениях сказалась. Наконец, вчерашние квартальные отчеты выдающимися не стали – Bank of America и Bank of NY не добились роста выручки. В отсутствие новостей по торговому соглашению главными триггерами рынка является макростатистика и отчеты компаний США. При росте прибылей американские индексы смогут вновь обновить максимумы, однако среднесрочные риски сохраняются. Судя по сообщениям участников переговоров по Brexit, вероятность выхода Великобритании из ЕС со сделкой сейчас высока как никогда. Дональд Туск не исключил, что соглашение будет заключено уже сегодня в ходе саммита ЕС, запланированного на 2 дня. Заключение соглашения существенно снизило бы общую неопределенность на рынках, хотя ряд спорных вопросов еще не закрыт.

Нефть остается на одних уровнях уже несколько дней, что не помешало российской валюте продолжить укрепление из-за относительно хорошего спроса на ОФЗ в ходе аукционов Минфина (привлечено 35 млрд. руб.) и благоприятного внешнего фона – доллар слабеет ко многим валютам. Индексы РФ торговались заметно лучше мировых аналогов и могут продолжить рост сегодня. Причиной стали корпоративные факторы – Лукойл намеревается заплатить 192 руб. на акцию дивидендами за 9 мес. и утвердил новую дивполитику, согласно которой будет направлять 100% FCF на выплаты, потенциал роста бумаг сохраняется.