Как сообщил Росстат, промпроизводство выросло на 3,0% г/г в сентябре, что соответствует прогнозу рынка и ниже наших ожиданий роста на 3,4% г/г. Мы считаем представленную Росстатом цифру слабой – в сентябре этого года было 21 рабочих дня, тогда как в сентябре прошлого – 20, что, по нашим прогнозам, должно было сыграть в пользу ускорения роста. Несмотря на этот факт, цифра роста (+3% г/г) оказалась очень близка к показателю роста за август (+2,9% г/г) и за июль (+2,8% г/г). Это объясняется тем, что некоторое ускорение роста в обрабатывающей промышленности (с 2,7% г/г в августе до 3,2% г/г в сентябре) было нейтрализовано слабым ростом в секторе добычи полезных ископаемых (в котором темпы роста замедлились с 3,1% г/г в августе до 2,5% г/г в сентябре).

Таким образом, несмотря на то, что секторальная структура роста была неплохой, общий показатель роста промышленности должного впечатления не производит. Рост промпроизводства на 2,7% г/г в 3К19 очень близок к росту на 3,0% г/г за 2К19, но тогда он соответствовал росту ВВП всего на 0,9% г/г. Сейчас основной вопрос заключается в том, будет ли неизменный рост промпроизводства в 3К19 соответствовать более сильным данным по росту ВВП (1,7% г/г, по данным Минэкономразвития за июль-август), или Росстат представит более умеренную оценку роста. Вчера МВФ подтвердил прогноз роста российского ВВП на 1,1% г/г по итогам 2019 г., однако ожидает ускорения рост российской экономики до 1,9% в 2020 г.