Вчера в США вышли слабые данные по розничным продажам за сентябрь – продажи упали на 0,3% месяц к месяцу при ожидавшемся росте на 0,3%. Результат оказался хуже всех существовавших прогнозов, хотя стоит отметить, что показатель августа был пересмотрен вверх. Впрочем, в последние несколько месяцев продажи росли очень высокими темпами и замедление давно назрело, то есть в данном случае речь едва ли идет о смене тренда. Также вчера была опубликована Бежевая книга ФРС – регулятор отметил, что американская экономика росла темпами от слабых до умеренных, при этом потребление было сильным. Также указывается, что большая часть бизнеса ожидает продолжения роста, хотя прогнозы скорректированы в меньшую сторону. Что касается торговых переговоров, то соглашение с Китаем уже готовится, и вчера президент Трамп заявил, что оно вполне может быть подписано на саммите AТЭC в Чили в ноябре. Доходность UST10 вчера утром снизилась до 1,74% и потом почти не реагировала на статистику и Бежевую книгу. Евро укрепился к доллару до 1,107. Цены на нефть сначала росли, но затем растеряли почти все завоеванные позиции, составив 59 долл./барр. по итогам дня. Давление на них оказала оценка изменения нефтяных запасов в США от API, показавшая рост на 10,5 млн барр., тогда как рынок ждет, что запасы увеличатся только на 3 млн барр. Сегодня в США выйдут данные по промпроизводству. Также сегодня состоится саммит лидеров стран ЕС, на котором будет обсуждаться соглашение по Brexit.

Суверенные еврооблигации РФ незначительно подорожали, а их доходности с начала месяца остаются почти без изменений. В среду российские суверенные евробонды немного подорожали, но в целом динамика по-прежнему была достаточно вялой. Доходность UST10 утром немного снизилась – до 1,74% после резкого роста накануне вечером и в течение дня оставалась вблизи этого уровня. В связи с этим российские евробонды утром также немного подросли в цене и потом были почти стабильны. Рост котировок по итогам дня составил 0,1–0,2 п.п., а доходности вдоль кривой опустились на 1–2 б.п. Евробонды других стран ЕМ торговались разнонаправленно, но движения были очень сдержанными. Таким образом, доходности евробондов с начала месяца движутся в узком диапазоне в пределах 3 б.п. При этом пятилетний CDS-спред РФ продолжил сужаться, достигнув 80 б.п. Мы по-прежнему ожидаем, что в ближайшие дни динамика российских бумаг будет скорее слабо позитивной, так как хорошие новости, касающиеся торговых переговоров и Brexit, уже почти отыграны и поводов для дальнейшего роста доходности UST10 пока нет.

Длинные евробонды Газпрома и ГТЛК показали результаты лучше рынка. Корпоративные выпуски тоже были в незначительном плюсе – в среднем по рынку рост составил 0,1 п.п. от номинала. Однако некоторые бумаги смогли выделиться. Так, длинные евробонды Газпрома вчера подорожали на 0,4 п.п. В результате спред GAZPRU’37 (YTM 4,5%) к RUSSIA’35 (YTM 4%) сократился до 60 б.п., то есть находится почти на годовом минимуме при среднем уровне 75 б.п. Остальные бумаги в секторе, как и еврооблигации банков, прибавили по 0,1 п.п. от номинала. Евробонд POGLN’22 (YTM 8,2%) продолжил дорожать – плюс 0,2 п.п., а за последнюю неделю рост его котировок составил 1 п.п. Также вчера выделились евробонды ГТЛК, выпуск GTLKOA’26 (YTM 4,7%) прибавил 0,9 п.п. от номинала, а GTLKOA’25 (YTM 4,7%) подорожал на 0,3 п.п., и сейчас обе бумаги торгуются с одинаковой доходностью при разнице в дюрации почти год. Сегодня внешний фон скорее позитивный: доходность UST10 немного снизилась, хотя цены на нефть тоже падают. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы почти не меняются.