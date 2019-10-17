Промышленность завершила 3 кв. 2019 г. заметным ростом (2,9% г./г. за 3 кв., 3% г./г. за сентябрь, 2,7% г./г. за 9М). Позитивная динамика наблюдалась во всех отраслях, в особенности — в металлургии, химии и нефтегазовом секторе.

Впрочем, в структуре динамики мы не видим явных признаков для продолжения устойчивого роста. Единственный уверенно растущий сегмент – нефтегазовый, но, как мы понимаем, он не сможет ускориться из-за соглашения ОПЕК+. Также улучшение обеспечивается за счет металлургии, однако пока инвестиционные программы нацпроектов не заработают, ждать ускорения в этом секторе также не стоит.

Даже если нацпроекты стартуют в 4 кв. и будут отражены как инвестиции в ВВП 2019 г., они смогут запустить рост промышленности не раньше следующего года. Прочие сегменты с начала года выросли в среднем всего на 0,3% г./г., и их динамика остается крайне волатильной. По нашим прогнозам, рост промышленности в этом году составит 2,5% г./г., что фактически означает заметное снижение темпов роста в 4 кв. 2019 г. Подобные опасения высказывал и МЭР, ожидающий замедления до 1,2-1,5% г./г. на фоне снижения экономической активности и действия договоренностей ОПЕК+.