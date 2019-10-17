Фондовые индексы США завершили сессию 16 октября на отрицательной территории. Негативную динамику вызвала публикация данных по розничным продажам, которые в сентябре сократились впервые за семь месяцев. Дополнительное давление связано с опасениями по поводу обострения отношений между США и Китаем. Данные факторы оказались сильнее, чем позитив, который несет начало сезона отчетности. S&P500 опустился на 0,20%, до 2989,69 пункта. Наибольшее снижение было зафиксировано в энергетическом секторе. Доллар США ослаб по отношению к крупнейшим мировым валютам из-за разочаровывающей статистики.

Азия и Европа показывают смешанную динамику. Hang Seng и CSI 300 выросли на 0,59% и 0,06% соответственно, японский Nikkei опустился на символические 0,09%. Спустя полтора часа после открытия Euro Stoxx потерял 0,05%, а британский FTSE 100 прибавляет незначительные 0,03%. Ситуация с Brexit должна скоро проясниться, так как практически разрешена проблема с ирландской границей, хотя официальных договоренностей еще нет. Сегодня начинается европейский саммит, который может пролить свет на перспективы выхода Великобритании из ЕС, намеченного на 30 октября.

Усиливаются геополитические риски между США и Китаем. В Вашингтоне продвигают законопроект о поддержке демократических сил в Гонконге — в Пекине оттягивают момент подписания предварительного соглашения, которое не несет стратегического значения, но необходимо для дальнейшего продвижения к мирному регулированию внешнеторгового конфликта.

Оценка сезона отчетов склоняется в позитивную сторону, поскольку ожидания рынка были занижены. В целом квартальные результаты посылают рынку смешанные сигналы, поэтому инвесторам стоит рассматривать краткосрочные покупки.

Спрос на защитные активы формируется новостным фоном. Десятилетние облигации остались практически без изменений: их доходность составляет 1,74%. Спред между двух- и десятилетними бумагами — 0,15 пункта, а индекс волатильности по-прежнему находится ниже 14 пунктов — минимума за три месяца.

Сезон отчетов набирает обороты. Лидерство банковского сектора подкрепят квартальные результаты Morgan Stanley. Также сегодня отчитываются Honeywell International, Union Pacific и Textron. Их результаты, как мы рассчитываем, будут неоднозначными: замедление экономики значительно влияет на производственный и транспортный сектор. В свою очередь, отчет Philip Morris обещает быть достаточно сильным за счет хороших продаж iQOS и роста цен на табачную продукцию. Полагаем, что скорректированная EPS у PM составит $1,36.

Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по индексу производственной активности Филадельфии за октябрь и объемам промышленного производства за сентябрь. Ожидается снижение показателей, что может вновь напомнить инвесторам о рисках рецессии. Предстоящую сессию S&P500, по нашим прогнозам, завершит чуть выше 2995 пунктов.

Техническая картина по индексу S&P500 улучшилась, но остается неопределенной. Показатели RSI и MACD находятся на значениях, способствующих росту. В то же время разрыв от 11 октября может привести к краткосрочному давлению. Диапазон по индексу широкого рынка на среднесрочную перспективу: 2825-3025 пунктов.