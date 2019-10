Весь вчерашний день участники рынка осторожничали и совершенно не спешили с покупками несмотря на то, что текущий сезон отчетности начался более чем успешно. Оправдываются фактически все прогнозы аналитиков и, более того, даже перекрываются, уверенно превосходя их. Так, аналитики дружно утверждали, что по итогам 3-го квартала худшие результаты в большой банковской четверке покажет Bank of America (BAC, +1,48%). Но в итоге все банки отчитались очень уверенно и по большинству показателей превзошли прогнозы. И в целом по итогам последних двух дней, когда выходила отчетность банков, именно акции Bank of America выросли в цене более всего — почти на 4%. А вот акции отчитавшегося вроде бы лучше всех банка JPMorgan Chase (JPM, —0,23%) не дотянули за это же время даже до 3% роста. А худшим, опять же вопреки ожиданиям, оказался банк Citigroup (C, —2,42%), акции которого по итогам двух дней даже ушли в минус.

В целом же вчерашний день прошел спокойно, без особого блеска и желания что-либо покупать. Виной тому стал Конгресс США, который подлил нового масла в огонь, разогревающего топку американо-китайских торговых переговоров. Только-только стороны в очередной раз о чем-то договорились, как тут же нашлись силы, желающие разрушить все эти хрупкие договоренности. Законопроекты Конгресса по Гонконгу вызвали мгновенную негативную реакцию со стороны китайских властей и вновь встал вопрос о выполнении Китаем хоть каких-то договоренностей по торговле. Фондовые рынки в свою очередь такому повороту событий не сильно обрадовались и поэтому решили притормозить. И таким образом ралли вторника было остановлено на полном ходу. И это несмотря на то, что пока выходящая отчетность компаний действительно просто-таки великолепна.

Но какой смысл говорить про хорошее, если оно не реализуется на рынке. Поэтому, наверное, стоит обратить внимание и на плохое. А по итогам вчерашних торгов однозначными лузерами были акции крупнейших полупроводниковых компаний и чип-мейкеров, начиная от Salesforce.com (CRM, —3,78%) и Adobe systems (ADBE, —2,40%) и заканчивая такими ведущими производителями микрочипов как Micron Technology (MU, —2,79%) и NVidia (NVDA, —1,10%). Причем нельзя сказать, что волна продаж в этом секторе была вызвана рациональными причинами. Скорее, инвесторы вновь испугались ухудшения американо-китайских отношений и начали на всякий случай продавать акции ведущих технологических компаний, чей бизнес более всего завязан на китайский рынок.

Ну и напоследок, о событии, которого с нетерпением ждали многие инвесторы. Это — отчетность от лидера мирового потокового вещания компании Netflix (NFLX, +0,71%). Последние годы эта компания радовала инвесторов своими выдающимися показателями и, соответственно, ростом курсовой стоимости своих акций. Однако по итогам предыдущего квартала Netflix опубликовал просто-таки разочаровывающую отчетность и сейчас все очень настороженно относились к предстоящему выходу новых финансовых показателей. К счастью для всех — и для инвесторов, и для рынка в целом — Netflix в очередной раз оказался супер молодцом. Главный показатель — количество новых подписчиков — хотя и не дотянул до плана самой компании, но оказался выше прогнозов аналитиков. Да и сама по себе цифра почти в 7 миллионов новых подписчиков в условиях резко обострившейся конкуренции внушает уважение. И инвесторы по достоинству оценили итоги деятельности компании в 3-м квартале. Котировки акций Netflix после выхода отчетности тут же взлетели более чем на 5%, а сегодня с утра уже уходят вверх почти на 10% по сравнению со вчерашним закрытием.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 17 ОКТЯБРЯ

Как показали вчерашние торги, выход хорошей квартальной отчетности от ряда компаний явно недостаточно, чтобы дать толчок росту на рынке. Нужно добавить еще что-то. И это «что-то» сегодня с утра появилось. Как это ни странно, но добрая весть пришла сегодня из Европы. Сообщение о том, что Великобритания и Евросоюз договорились об условиях выхода первой из второго, то есть по Brexit, тут же облетело весь мир и толкнуло все рынки вверх. Может быть, рост не выглядит фантастическим, но в среднем свои +0.5% по всем мировым индексам мы получили. Естественно, больше всех радуется Европа во главе с немецким DAX, который прибавляет к 14-00 мск порядка 0,7%. Но рост не обошел стороной и американский рынок. Фьючерсы на основные американские индексы, стоявшие с утра у нулевых отметок, после сообщения о европейских договоренностях пошли вверх и уверенно стоят в зеленой зоне, прибавляя порядка 0,4%.

С учетом того, что сезон отчетности пока складывается очень удачно, участники рынка, по крайней мере сегодня, должны будут постараться по полной отыграть весь имеющийся позитив. И текущие уровни на торгах во время основной сессии должны быть по идее сохранены. Хотя, если честно, день сегодня непростой. Кроме продолжающей выходить корпоративной отчетности — до начала торгов должны отчитаться такие знаковые компании как Phillip Morris (PM), Morgan Stanley (MS) и Union Pacific (UNP) — сегодня мы еще получим весомую порцию макроданных. В 15-30 мск как обычно по четвергам выйдут данные по количеству заявок на получение пособий по безработице, а также сведения о закладке новых домов и разрешениях на новое строительство. Если с первым проблем никаких нет, то вот по новым домам аналитики ожидают снижения показателей. А это уже не есть хорошо.

Но и это еще не все. Поскольку в понедельник Америка отмечала День Колумба, то выход данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов был перенесен со среды на четверг. И сегодня в 18-00 мск мы увидим, что там творится на рынке нефти. Аналитики ожидают роста запасов почти на 3 млн. баррелей. Эта цифра не такая уж страшная. Но вот Американский институт нефти (API) прогнозирует совсем другую цифру — запасы по его сведениям должны вырасти за последнюю неделю более чем на 10 млн. баррелей. И это, согласитесь, две большие разницы. Так что если мы увидим цифру больше 10, то рынку нефти явно не поздоровится. А это однозначно отразится и на акциях нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Так что в любом случае сегодня надо быть внимательными и расслабляться не стоит. Но все же верится в лучшее, а именно в то, что позитив первой половины дня сохранится и мы увидим больший или меньший рост.