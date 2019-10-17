В четверг курсу рублевой валюты удается укрепиться выше 64 рублей за доллар. Основным драйвером умеренного укрепления рубля является рыночный risk-on, который сейчас поддерживается новостным фоном по Brexit. Тем не менее потенциал укрепления в рубле, на наш взгляд, остается ограниченным.

Полагаем, что текущее улучшение рыночных аппетитов к покупке риска главным образом вызвано действиями мировых монетарных регуляторов – сейчас на рынки одновременно поступает ликвидность со стороны ФРС, ЕЦБ и Банка Японии. Более того, объемы покупок коротких бумаг со стороны Федрезерва в $60 млрд в месяц оцениваются нами как весьма масштабные и поэтому могут рассматриваться как полноценное монетарное стимулирование рыночной конъюнктуры. В результате мы полагаем, что основной импульс поддержки рынков поступает именно со стороны одновременных усилий трех основных «источников» мировой ликвидности. В то же время торговые переговоры США и Китая, как и информационной фон по Brexit в данный момент воспринимаются нами как «вспомогательные» факторы для восстановления рыночного оптимизма.

Такое восприятие двух упомянутых выше (торговых переговоров и Brexit) процессов у нас формируется по следующим причинам.

Отметим, что тот факт, что сторонам торговых переговоров не удалось прийти к какому-либо всеобъемлющему соглашению, не стал для нас сюрпризом. «Фаза-1» в торговой сделке, по нашим оценкам, формирует предпосылки лишь для возможного «не-ухудшения» ситуации, в то время как множество «острых» проблем в переговорных позициях сторон сохраняются. В результате мы считаем, что вероятность усиления обострения между США и Китаем сейчас серьезно не снизилась, что, следовательно, не позволяет инвесторам «вычеркнуть» данный фактор неопределенности из набора своих опасений.

В отношении процесса Brexit мы видим, что информационный фон посылает достаточное количество сигналов о том, что стороны близки к компромиссу. Наличие какой-либо согласованности в позициях Великобритании и ЕС соответствующим образом снижает риски реализации жесткого сценария выхода королевства из Евросоюза. Тем не менее мы считаем, что любой исход текущих переговоров будет лишь оттягивать момент, когда Великобритания все же покинет ЕС. Увеличение временного горизонта реализации данного процесса, на наш взгляд, сохраняет риски появления новых противоречий между сторонами.

В результате в перспективе ближайшего месяца баланс в рыночных настроениях может продолжить смещение в сторону оптимизма, что отразится поддержкой рисковых активов, включая рубль и нефть. Заметим, что данное предположение видится нам адекватным при отсутствии новых витков обострений в торговой плоскости. Однако курс рубля также будет оставаться на территории сезонного давления, которое будет абсорбировать часть вышеуказанной возможной поддержки. В этой связи ожидаем формирования курса российской валюты в диапазоне 63,4-65,7 во второй половине октября – первой половине ноября.