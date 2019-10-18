Судя по всему, инвесторы сейчас снимают стресс после многомесячного марафона, состоявшего из массы неопределенностей, мучительных переговоров, постоянных шоков и иных явлений, толкавших рынки то к резким взлетам, то к коррекци. Из информационного поля буквально за несколько дней ушли сразу несколько тем, державших инвесторов и экспертов в напряжении. Пусть и не прорывные по своим результатам, но переговоры между США и Китаем по поводу пошлин все же состоялись, и временное перемирие там достигнуто. Великобритания и ЕС пришли к соглашению по Brexit. В Персидском заливе уже несколько дней никто никого не атакует и не захватывает. Итог вполне очевиден – уже несколько дней подряд фондовые индексы или топчутся на месте, а если и проявляют какую-то активность — то в пределах разумного.

Так, несмотря на немалое количество макроэкономической статистки и корпоративной отчетности, вчерашние торги в США в очередной раз завершились на весьма спокойной ноте: индекс DJIA закрылся на уровне 27026 п. (+0,09%), S&P500 прибавил 0,28%, закончив торги на отметке в 2998 п., а NASD COMP сумел прибавить 0,40%, зафиксировав в конце сессии значение 8157 п. Примерно столь же спокойно дела обстояли и в Старом Свете, где лишь британский FTSE100 на радостях о выходе из ЕС со сделкой сумел вырасти, показав 7182 п. (+0,20%), в то время, как германский DAХ снизился на 0,12%, до 12655 п., а французский САС40 потерял 0,42%, остановившись на 5673 п.

Отечественные фондовые площадки выглядели несколько живее, что вообще характерно для последнего времени. Тем более, что тому способствовало немалое количество интересных новостей и корпоративной отчетности. Впрочем, большая часть статистики была не слишком хороша и во многом касалась пересмотра ранее выдвинутых прогнозов развития российской экономики в сторону ухудшения. Да и отчеты компаний, среди которых были результаты деятельности «Транснефти», X5 Retail Group и АЛРОСА, выглядели неровно. Что, впрочем, не помешало отечественным инвесторам продолжать покупки. В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1353 п (+0,45%), а индекс МосБиржи поднялся до 2749 п. (+0,16%). Лидерами роста стали бумаги «М.Видео» (+4,03%), «Банка Санкт-Петербург» (+3,29%), «Системы» (+2,78%), «Ростелекома» (+2,29% в префах и +1,55% в обычке), ОГК-2 (+2,16%) и «ИнтерРАО» (+2,09%). Сильней других снизились «Газпромнефть» (-2,38%), «Распадская» (-1,76%), «Яндекс» (-1,54%) «Сургутнефтегаз» (-1,43%) и «МосБиржа» (-1,33%).

Стоимость энергоносителей находилась под воздействием статданных по недельному изменению запасов сырой нефти от API и Минэнерго США. Кстати, их цифры разошлись не очень – Американский институт нефти, отчитавшийся еще в ночь со среды на четверг, увидел рост запасов с 4,100 млн. барр., до 10,500 млн. барр., а Минэнерго зафиксировало увеличение с 2,927 млн. барр. до 9,281 млн. барр., хотя аналитики ждали снижения до 2,787 млн. барр. Хаб в Кушинге доложил о росте избыточных запасов с —0,941 млн. барр. до 1,276 млн. барр. Однако уже вчера вечером стремительно дорожавшая нефть остановила свой рост и перешла в плавную коррекцию, не выходящую за рамки технического «отката». Сейчас, по состоянию на 7:18 мск, нефть марки BRENT котируется по 59,57 долл./барр., WTI стоит 53,81 долл./барр.

Российская валюта на дорожающую нефть вчера практически не отреагировала, правда при этом выросла волатильность рынка. Лишь ночью на рынке Форекс наступило определенное успокоение. Что не удивительно – весомых факторов, способных существенно двигать стоимость рубля по отношению к остальным валютам, пока не наблюдается, а платежи в бюджет, способные подержать рубль, еще не начались. В 7:20 утра по Москве доллар на рынке Форекс стоит 64,10 рубля, евро — 71,30 рубля

Ночью Япония отчиталась по индексу потребительских цен, который год к году снизился с 0,5% до 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков, а месяц к месяцу упал с 0,3% до 0,2%, хотя эксперты предрекали рост до 0,4%. Утром Китай представил широкий блок статистики. ВВП страны показателем год к году рухнул с 6,2% до 6,0%, хотя прогнозировали снижение до 6,1%. Месяц к месяцу ВВП опустился с 1,6% до 1,5%, как и ожидалось. Впрочем, объемы промышленного производства показали рост год к году с 4,4% до 5,8% — при том, что специалисты прогнозировали подъем всего до 5,0%. Розничные продажи увеличились с 7,5% до 7,8%, как и предполагалось. Уровень безработицы остался неизменным на отметке 5,2%. Несмотря на хорошую динамику по промпроизводству и розничным продажам, падение темпов расширения китайской экономики до знакового уровня в 6% не может не настораживать.

Сегодня вечером Baker Hughes представит цифры по недельному изменению количества буровых установок, что может повлиять на динамику стоимости углеводородов. Корпоративные отчеты опубликуют American Express, BNP Paribas, Coca-Cola, Schlumberger, Volvo. В России выйдут данные по ВВП, финансовые результаты по МСФЗ за 3 квартал представит «Северсталь», состоится заседание совета директоров «РуссНефти», «Газпром Нефть» закроет реестр для получения дивидендов.

Судя по динамике фьючерсов на основные сырьевые товары и биржевые индексы, а также общий новостной фон, открытие торгов на российских фондовых биржах должно пройти относительно спокойно, вполне вероятно — с некоторым понижением.