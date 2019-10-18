Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. В ходе азиатской сессии индексы Китая снижаются в пределах 1% после публикации многочисленной макростатистики. Основное внимание инвесторов обращено на рост ВВП по итогам 3 кв. 2019, который составил 6% при прогнозах в 6.1%. Китайская экономика продолжает замедляться – по итогам 9 мес. 2019 рост ВВП составил 6.2% и по итогам всего года вряд ли станет значительно выше, тогда как в 2018 экономика страны прибавила 6.6% — минимум с 1990 года, который будет обновлен в 2019. Остальные показатели, на наш взгляд, являются неплохими и частично компенсируют данный негатив. В частности, промышленное производство в сентябре выросло на 5.8%, что лучше прогнозов, розничные продажи прибавили 8.2% за 9 мес., а инвестиции в основные активы выросли на 5.4%. Тем не менее, настроения инвесторов ухудшились.

В ходе вчерашнего дня также наблюдался ряд поводов для беспокойства, что не позволило индексам США показать существенный рост. Важной положительной новостью в масштабах всего мира является первичное соглашение по Brexit между Великобританией и ЕС. Стороны уладили ключевые спорные вопросы, теперь британский парламент должен утвердить документ для последующей ратификации со стороны ЕС. Подробности пока не раскрываются, однако обе стороны уверили, что сделка заключена. Корпоративные отчеты лучше ожиданий представили Morgan Stanley, Philip Morris, Netflix – прибыль на акцию по компаниям оказалась лучше ожиданий, что позволило им сильно начать торги. Однако в конце дня коррекция усилилась на фоне макростатистики, а также после введения пошлин со стороны США на европейские товары из-за решения ВТО. Мы считаем, что шансы на обновление максимумов по индексам США сохраняются на фоне преимущественно положительных отчетов, а также после сообщения о скорой отмене санкций к Турции, которая должна прекратить военные действия в Сирии.

Нефть прибавляла, несмотря на значительный рост запасов (+9.3 млн. баррелей) и снижение геополитической напряженности. Но до возвращения выше $60 по Brent покупать не рекомендуем. Дивиденды Северстали за 3 кв. 2019 составят 27.47 руб. на акцию по рекомендации Совета директоров – это сильно меньше прошлого года (44 руб.), хотя уже заложено в цене бумаг с учетом ожиданий финрезультатов, поэтому к падению не привело. X5 увеличила выручку на 14.2% за 9 мес. этого года, что хуже динамики в 2018. Проблемы в секторе сохраняются, поэтому от дополнительных покупок акций пока стоит воздержаться.