Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в пятницу утром торгуются в минусе в пределах 0,25%. С утра вышла китайская макростатистика: в третьем квартале ВВП КНР вырос на 6,0% (хуже прогноза), а промышленное производство – на 5,8% (лучше прогноза). В западных странах важных статистических публикаций не ожидается.

Ни ослабления внешних рисков, ни корпоративной отчётности пока что не хватает, чтобы уверенно двинуть фондовые индексы вверх. По промежуточной сделке с Китаем есть подвижки, по словам министра финансов Стивена Мнучина, над документом уже работают. Правда, вместе с этим США дали ход законопроекту о поддержке прав человека в Гонконге. Китай рассматривает этот шаг как вмешательство во внутренние дела и обещает ответить. КНР, в отличие от Америки, не имеет обыкновения на политические меры отвечать экономическими санкциями, это немного успокаивает инвесторов.

Переговорщики из ЕС и Британии пришли к соглашению о порядке выхода из союза, но текст ещё подлежит одобрению британского парламента (в прошлом именно с ним возникало много проблем), а уже потом его будут подписывать европейцы. В ожидании разрешения затянувшегося противостояния растут валюты обеих экономик, а доллар провалился уже до уровней конца августа. Risk-on в ведущих валютах (в меньшей степени – в валютах развивающихся стран) другие классы активов поддерживают осторожно.

Если фондовые индексы заняты реагированием на отчёты компаний, то сырьевым товарам для полноценного роста не хватает макроэкономического оптимизма, и недавняя «Бежевая книга» ФРС не прибавила уверенности. В ней говорится, что промышленный сектор США сдаёт позиции, хотя общая экономическая активность держится на достойном уровне. Рынок труда и, как следствие, потребительские расходы поддерживают американскую экономику, в том числе и по части крупных покупок вроде автомобилей.

В целом на рынках царит умеренный оптимизм, но самые значимые события месяца – Brexit и заседание ФРС – приходятся на последний день октября, а до этого времени котировки предоставлены отчётностям. До открытия рынка финансовые результаты за прошлый квартал обнародуют American Express, Coca-Cola и Schlumberger.