Рост ВВП Китая в 3 кв. 2019 г. замедлился до 6%. После невыразительной торговой сессии в условиях неоднозначного внешнего новостного фона российский рынок завершил вчерашний день в небольшом плюсе. Индекс РТС прибавил меньше 0,2%, а индекс Мосбиржи – меньше 0,5%. Европейский Euro Stoxx 50 был волатилен и в результате потерял за день 0,3%. Сообщения о том, что новое соглашение по брекситу между Великобританией и ЕС достигнуто, на короткий срок добавили рынкам оптимизма, европейские индексы выросли, а британский фунт и евро укрепились к доллару. Но оптимизм сохранялся недолго, вслед за новостями о достижении соглашения появились комментарии со стороны лейбористов и политиков Северной Ирландии, которые негативно оценили новую сделку. Соответственно, и рынки, и фунт быстро растеряли весь прирост. Европарламент готов согласиться на новые условия «развода», но только в случае их одобрения парламентом Великобритании, который завтра должен их или принять, или отвергнуть на внеочередном заседании.

Между тем продолжаются пересмотры макропрогнозов – в четверг правительство Германии снизило официальный прогноз экономического роста на 2020 г. с 1,5% до 1%. В 2019 г. экономика страны, как предполагается, вырастет лишь на 0,5%. В США промпроизводство сократилось в сентябре на 0,4% месяц к месяцу, что вдвое хуже ожиданий. Правда, августовский прирост пересмотрен с 0,6% до 0,8%, и с учетом этого можно считать, что производство было в пределах прогнозов. Загрузка производственных мощностей в стране сократилась с 77,9% в августе до 77,5% в сентябре. Американский рынок вчера немного подрос, индекс S&P 500 прибавил около 0,3%.

Нефтяные котировки падали на ожиданиях резкого роста запасов нефти в США. По данным Минэнерго, за неделю, завершившуюся 11 октября, запасы нефти в стране увеличились на 9,28 млн барр. API оценивал рост в 10,5 млн барр., а рынок – в 3 млн барр. Запасы бензина сократились на 2,56 млн барр., API ожидал их падения на 900 тыс. барр., а аналитики считали, что запасы бензина стали меньше на 1,5 млн барр. Выход данных, которые оказались несколько лучше прогнозов, вызвал рост нефтяных цен, однако сегодня котировки отступают от вчерашних максимумов. Азиатские рынки этим утром торгуются преимущественно в небольшом минусе после публикации слабой статистики в Китае – рост ВВП в стране в 3 кв. 2019 г. не дотянул до прогнозов, замедлившись до 6,0% год к году, что является минимальным показателем с 1992 г. и отражает в том числе влияние торговой войны с США. Во 2 кв. 2019 г. рост ВВП КНР составлял 6,2%, а в 3 кв. 2018 г. – 6,5%. В то же время промпроизводство в Китае в сентябре выросло на 5,8% год к году, на 0,7 п.п. превысив прогноз. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в небольшом минусе.