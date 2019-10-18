По сообщению газеты Коммерсант, Минэкономразвития внесло в правительство финальную версию проекта закона «О госрегулировании выбросов парниковых газов». В отличие от предыдущих вариантов, в новой версии отсутствуют такие ключевые моменты, как введение квоты выбросов парниковых газов для промышленных предприятий, механизм торговли углеродными единицами на рынке, а также ряд других вспомогательных мер. Как сообщается в письме замглавы Минэкономразвития Михаила Расстригина, изменения внесены с учетом мнения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), высказавшего возражения по поводу предыдущей версии законопроекта.

Первоначальные предложения. После ратификации Парижского соглашения по климату Россия намерена создать систему измерения и управления выбросами парниковых газов. Изначально Минэкономразвития предлагало использовать пятилетний период для разработки и реализации системы учета для крупных промышленных предприятий (с объемом выбросов от 150 т CO2 в год) и аудита. В рамках второго, также пятилетнего этапа, планировалось внедрить систему квот для всех предприятий, предоставляющих отчетность о выбросах CO2. Предполагалось, что предприятия, не выбирающие квоту, смогут продавать остающиеся у них углеродные единицы, тогда как к тем, кто превышает установленные квоты, подразумевалось применение штрафных санкций, а собранные таким образом средства – направляться в Фонд поддержки реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

Текущая версия законопроекта. В проекте, направленном в правительство, из двух описанных этапов оставлен только первый. По мнению Расстригина, с учетом позиции РСПП к вопросу о рынке углеродных единиц «целесообразно вернуться» после запуска инфраструктуры отчетности и мониторинга выбросов. То же самое относится и к предложениям о применении штрафных санкций, создании Фонда поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и к другим изначально предлагавшимся инициативам.

Причины изменений. После того как был опубликован первоначальный вариант законопроекта, он вызвал возражения со стороны различных групп (таких как РСПП) и министерств (в частности, Минэнерго). Стоит отметить, что в согласованном плане реализации Парижского соглашения целевой объем выбросов парниковых газов для России превышает текущий уровень, и, следовательно, введение системы квот вряд ли могло быть болезненным для бизнеса в его нынешней форме. Однако идея перехода на денежные отношения в сфере регулирования выбросов CO2 на данном этапе вызвала серьезные возражения.

Есть ли надежда? В случае если законопроект будет принят в его нынешнем виде, любые попытки правительства простимулировать снижение вредных выбросов могут быть остановлены. Однако отчаиваться не стоит. На наш взгляд, есть вполне реальный шанс, что необходимые стимулы могут прийти извне. Введение Европейским союзом и/или другими крупными торговыми партнерами России механизма взимания платы за импорт из стран, не имеющих рынка углеродных единиц, будет стимулировать крупных экспортеров снижать выбросы CO2, и этот эффект будет естественным образом передаваться дальше вниз по цепочке, в частности, подталкивая к снижению выбросов компании электроэнергетического сектора.