Потребительский спрос приостановил замедление и даже немного ускорился в сентябре. Так, по нашим оценкам, оборот розничной торговли и платных услуг населению вырос до 0,8% г./г. (0,3% г./г. в августе). При этом определяющей стала динамика услуг: после более чем полугодового падения они смогли вырасти сразу на 1,2% г./г. Но говорить об оживлении слишком рано, т.к. в сентябре сработал эффект низкой базы (в сентябре прошлого года услуги просели сразу на 1,5% м./м.). Последние месяцы сегмент услуг растет на 0,5-0,6% м./м., и если такой темп сохранится, то его годовой рост останется в положительной области. Дополнительный вклад в ускорение потребительских расходов внес и непродовольственный сегмент — как мы полагаем, его продолжает поддерживать потребкредитование.

Наибольшее внимание в сентябрьской макростатистике привлекает существенный годовой рост реальных располагаемых доходов населения (после просадки на 1,4% г./г. в 1П 2019 г., рост в 3% г./г. в 3 кв. 2019 г. выглядит очень сильным). Впрочем, и здесь годовые цифры также «поймали» эффект базы. На графике справа видно, что квартальный рост (с исключением сезонности) в 2019 г. превышал 1% кв./кв., тогда как годовые цифры оставались заниженными из-за эффекта больших предвыборных расходов начала 2018 г. (во 2П 2018 г. он сошел на нет). Мы полагаем, что до конца 2019 г. реальные располагаемые доходы населения имеют шансы даже превысить уровень в 3% г./г.