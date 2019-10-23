MSCI 7 ноября объявит результаты полугодового пересмотра индексов. Фактические изменения будут основываться на цене закрытия одного из последних десяти торговых дней октября (18–31 октября) и вступят в силу после закрытия торгов 26 ноября.

Россия. Мы не ожидаем каких-либо значительных изменений в индексе MSCI Russia. Также, на наш взгляд, сейчас не стоит ждать сколько-нибудь значимых изменений в индексе Russia 10/40 в результате ребалансировки (будет проведена исходя из цен закрытия 14 ноября). Чтобы сместить NVTK LI в топ-4, TATN необходимо в преддверии даты отсечки опередить первого на 10%.