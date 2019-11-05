Как сообщают Роснедра, результаты инвентаризации месторождений предполагают, что экономически нерентабельные запасы в России составляют 5.7 млрд т при цене нефти $69/барр. и курсе 63 руб. за доллар (было проинвентаризировано 60% запасов). Если говорить про отдельные компании, доля рентабельных запасов Роснефти около 69.5%, ЛУКОЙЛа — 60%, Газпром нефти — 63%. Самым нерентабельным в этом смысле является Сургутнефтегаз, который может извлечь только 41% своих запасов при базовых условиях. В то же время, при менее благоприятных условиях, чем текущие, например, при цене $40 за баррель нефти и укреплении рубля (прогноз Минэкономразвития до 2035), по оценкам Vygon Consulting, 8.6 млрд т нефти (примерно 1/3 запасов) рентабельно разрабатывать только с налоговыми льготами.

Наше мнение. Инвентаризация является важным элементом в определении контекста российской нефтяной отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Текущие результаты еще раз подчеркнули проблему ухудшения качества ресурсной базы и, как следствие, увеличения доли трудноизвлекаемых запасов в российской добыче. С учетом итоговых результатов инвентаризации Минфин и Минэнерго должны прийти к каким-то выводам относительно правил предоставления новых налоговых льгот (соответствующий мораторий действует до конца 2019).