В пятницу, 8 ноября, Московская биржа опубликует результаты за 3К19, после чего, в 16:00 мск, пройдет телефонная конференция.

Наше мнение. Мы ожидаем неоднородных поквартальных результатов: комиссионный доход, возможно, покажет двузначные темпы роста, а динамика чистого процентного дохода будет ограниченной, что окажет давление на прибыль. По нашим прогнозам, чистая прибыль составит 5,4 млрд руб., на 6% больше, чем в 3К18, но на 7% меньше, чем по итогам 2К19. Как следствие, чистая прибыль за 9М19 будет равна 14,4 млрд руб., т. е. на 1% превысит показатель за 3К18 (с поправкой на резервы годовой рост показателя составит 4%).

По нашим оценкам, годовой рост комиссионного дохода достигнет 11% благодаря хорошей динамике на рынке акций (плюс 29% г/г), в деривативах (плюс 42%), а также в сегменте депозитарных и расчетных услуг (плюс 19%). В числе негативных факторов следует отметить дальнейшее снижение средних ставок комиссии на денежном рынке в 3К19 на фоне неблагоприятного пересмотра условий обслуживания и уменьшения объема открытых позиций. Это значит, что сегмент, генерирующий самый высокий комиссионный доход, по итогам квартала покажет годовой рост на уровне примерно 6%.

Мы полагаем, что чистый процентный доход относительно 3К18 не изменится, а по сравнению с 2К19 уменьшится на 13%, т. к. реализованный доход от переоценки инвестиционного портфеля отчасти компенсирует ухудшение динамики показателя, вызванное падением рублевых и долларовых ставок. Объем средств, размещенных на рублевых счетах клиентов, относительно предыдущего квартала уменьшился на 2%, а на долларовых счетах — увеличился на 25%, однако долларовые ставки в 3К19 также снизились и, как отмечает биржа, подвергаются переоценке быстрее, чем рублевые. По нашим прогнозам, годовой рост расходов в 3К19 будет равен 9%, т. е. за 9М19 составит 8%.

В ходе телефонной конференции мы рассчитываем получить обновленную информацию о резервах, связанных с кражей зерна, выступавшего обеспечением по сделкам на товарном рынке, а также о резервах по нескольким некорректно проведенным административным платежам, не связанным с деятельностью группы в сфере торгов и клиринга (эти резервы были отражены в отчетности в 1К19).