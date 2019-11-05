В четверг, 7 ноября, ВТБ опубликует результаты за 3К19 и за 9М19 по МСФО, после чего, в 11:30 мск, проведет телефонную конференцию.

Наше мнение. В июле ВТБ возобновил публикацию помесячных результатов по МСФО. Таким образом, поскольку мы уже располагаем данными за июль и август, отчетность за квартал вряд ли принесет большие сюрпризы. Впрочем, следует отметить, что банк произвел перерасчет своих результатов за 7М18-8М18 для того, чтобы отразить несколько случаев деконсолидации и продажи, т. е. показатели за 9М18 также будут перерасчитаны.

Мы ожидаем чистую прибыль за 3К19 на уровне 57 млрд руб., на 86% выше уровня 2К19 и на 46% выше показателя за 3К18, что предполагает доход на капитал за минувший квартал на уровне 14,5%. Таким образом, прибыль банка за 9М19 должна составить 135 млрд руб. при доходе на капитал на отметке 11,7%. Согласно отчетности за 8М18 по МСФО, ВТБ заработал за указанный период 115 млрд руб. чистой прибыли при доходе на капитал 11,2%. Корпоративный прогноз чистой прибыли за 2019 год оставлен на уровне 200 млрд руб. Для достижения поставленной цели необходим сильный финальный квартал года.

Мы полагаем, что чистый процентный доход останется на низком уровне: по итогам 8М19 он снизился на 3% относительно аналогичного периода прошлого года. Стоимость риска за 3К19 мы ожидаем на уровне 1,0%. В числе позитивных моментов мы обращаем внимание на хорошие показатели розничного подразделения: рост розничного кредитования за 8М19 достиг 12,8%, а депозиты физлиц с начала года выросли на 9,4%, что лучше общеотраслевых результатов.

В ходе телефонной конференции мы рассчитываем услышать комментарии относительно капитальной позиции банка.