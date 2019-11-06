ВТБ, второй по активам российский банк, по итогам января-сентября текущего года снизил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4% — до 123,8 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный агентством "Прайм" по результатам опроса аналитиков.

Чистая прибыль ВТБ в третьем квартале составила 47,1 миллиарда рублей против 41,2 миллиарда рублей годом ранее, полагают аналитики.

ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за девять месяцев и третий квартал в четверг, 7 ноября.

Один из самых сильных результатов по прибыли ВТБ ожидают в "Уралсибе". По расчетам аналитика банка Натальи Березиной, ВТБ за третий квартал заработал 52,1 миллиарда рублей, что на 26,5% больше результата годом ранее.

"Отчасти такую динамику может поддержать восстановление прочего дохода – результаты Сбербанка уже продемонстрировали, что рыночная конъюнктура способствовала положительной переоценке ценных бумаг на балансе", — считает она.

ВТБ, по прогнозу "Уралсиба", по итогам третьего квартала нарастил кредитный портфель компаниям на 3%, а населению – на 4%. "Для достаточности капитала мы прогнозируем относительную стабильность – около 12% для капитала первого уровня и около 13% для общего капитала", — указала Березина.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли ВТБ за третий квартал и девять месяцев представлены ниже (в миллиардах рублей):

Газпромбанк — 34,1 / 110,9

BCS — 44,5 / 122,0

Альфа-банк — 42 / 118

"Уралсиб" — 52,1/ 128,9

РИА Рейтинг — 56,5 / 133

Sova Capital — 51 / 127,8

"Атон" — 49,3 / 126,1

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ в третьем квартале сократил отчисления в резервы на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,9 миллиарда рублей. За девять месяцев 2019 года расходы на резервы снизились до 78,4 миллиарда рублей с 111,4 миллиарда рублей, ожидают аналитики.

Прогнозы по расходам банка на резервы в третьем квартале и за девять месяцев выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

Газпромбанк — 47,4 / 92,8

BCS — 34,0 / 79,6

Альфа-банк — 32 / 77,4

"Уралсиб" — 25,1 / 70,5

РИА Рейтинг — 27,1 / 72,7

Sova Capital — 25 / 70,4

"Атон" — 40 / 85,4

За восемь месяцев чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 115,3 миллиарда рублей, сократившись на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сам ВТБ ожидает прибыль группы на уровне около 200 миллиардов рублей по итогам 2019 года.